ТЦ и многоэтажки вместо соцобъектов и парков: сенатор требует вывести ГАСКи из подчинения акиматов

Фото: пресс-служба Сената

Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената.

Андрей Лукин считает малоэффективной деятельность местных исполнительных и контролирующих органов по соблюдению законности при застройке столицы, городов республиканского значения и областных центров за 2020-2022 годы

«Имеются факты отсутствия должного контроля в сфере градостроительства со стороны комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства промышленности и строительства, а также акиматов. К сведению, комитет в силу статей 20, 25 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» осуществляет контроль и надзор за деятельностью местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства, строительства и государственного архитектурно-строительного контроля. В результате, земли и разрешения на строительство выдаются без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Манипуляции акимата и строительных компаний приводят к бессистемной застройке городов, деградации городской среды, зеленых зон, ухудшению качества жизни населения», – констатировал он.

Одним из основных нарушений местных исполнительных органов сенатор назвал несоблюдение земельного законодательства при выдаче участков, а также генеральных планов и проектов детальной планировки (ПДП).

Он напомнил, что согласно статье 109 Земельного кодекса все земли городов, поселков, сельских населенных пунктов используются в соответствии с их генпланами и ПДП. Развитие и застройка территорий населенных пунктов осуществляются на основании утвержденных генпланов.

«Однако в городах Алматы, Астане, Актау, Атырау, Караганде, Кокшетау, Кызылорде, Павлодаре, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске и Шымкенте имеется 1 тысяча фактов незаконного изменения целевого назначения земельных участков и корректировок ПДП в нарушение генплана. В этих регионах необоснованно исключаются объекты социального назначения, при этом вопрос дефицита ученических мест и больничных коек постоянно обсуждается в обществе. К сведению, в Алматы дефицит мест в школах превышает 26 тысяч, дошкольных организациях – 42 тысячи; в Астане – 25 тысяч ученических мест, дошкольных объектах – 46 тысяч.

Из категории «зоны озеленения», парки и скверы неправомерно исключены 145 участков, некоторые из них уже застроены торговыми центрами и многоэтажными домами. Также из ПДП исключено 142 объекта здравоохранения, организаций дошкольного и среднего образования. К примеру, в Астане на месте школы из 900 учащихся ТОО SAT Group Project возводит 18-этажный жилой дом. Всего в столице вынесено 1 425 постановлений о корректировках ПДП, принятие которых акимом города незаконно возложено на своих заместителей. В силу статьи 35 Закона «О правовых актах» постановления должны подписываться только акимом города», – привел данные Лукин.

Сенатор продолжил приводить примеры. Так, по его информации, в городе Актобе в результате незаконной корректировки ПДП тысячи детей вынуждены обучаться в школах других районов, расходуя на это дополнительные средства и время.

Такие факты повсеместны. В Атырауской области из-за неправомерных действий МИО ТОО «Нуркапстройгаз» получило земельный участок под застройку многоквартирного дома, в то время как по генплану должна быть рекреационная зона. В предгорье Алматы по протестам уполномоченного органа предотвращена застройка жилых домов на 120 участках, 250 га.

Помимо этого, сказал парламентарий, местные исполнительные органы вразрез требованиям статьи 48 Земельного кодекса предоставляли земли без процедуры проведения торгов. В Астане, Кокшетау, Петропавловске и Талдыкоргане установлено 550 таких фактов.

«Например, столичным акиматом ТОО Silvanit предоставлен участок 1,1 га для расширения территории и размещения временных сооружений без процедуры торгов. Схожим образом из государственных земель власти столицы в интересах третьих лиц неправомерно предоставлено 536 участков общей площадью 192 га. Таким образом, должностными лицами МИО нарушена добросовестная конкуренция, принцип равенства субъектов предпринимательства и материальные интересы государства.

Основными причинами совершаемых правонарушений, по мнению депутата, являются системные недостатки организационно-правовых основ планирования и реализации градостроительной сферы.

«Территориальные управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) разобщены и находятся в подчинении акиматов. Соответственно, их зависимость от МИО лишает возможности проводить самостоятельную работу. Поэтому полагаем целесообразным вывести контролирующие органы из подчинения акиматов и передать их в комитет по образцу реорганизации комитета по управлению земельными ресурсами в единый орган», – считает Лукин.

По его мнению, правительству необходимо усилить систему контроля градостроительства, а именно для установления прозрачности строительных процессов разработать «единое окно» по контролю и согласованию всех процедур с момента получения земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. Также депутат требует внедрить систему общественного контроля, в том числе обеспечив открытый доступ граждан к информации о предоставляемых участках, ввести ответственность за нарушение требований закона об архитектурной и градостроительной деятельности.

«На основании изложенного для разрешения вышеуказанных вопросов предлагается рассмотреть возможность по выявленным недостаткам разработать дорожную карту по устранению нарушений и недопущению аналогичных случаев в будущем, исключить практику незаконной корректировки ПДП, изменения целевого назначения земельных участков, а также выдачи разрешительных документов, не соответствующих генеральным планам населенных пунктов», – резюмировал депутат.