Туман накроет некоторые регионы Казахстана

Фото: Kazpravda.kz

В начале недели погода подготовила сюрприз в виде тумана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В понедельник, 30 января, на территории Казахстана местами ожидаются снег и туман.

Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.

Лишь на севере страны будет оказывать влияние ложбина Северного циклона, которая принесет небольшой снег.

На западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман.