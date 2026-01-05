Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры экстрадировали из Российской Федерации гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

По информации надзорного органа, злоумышленник в 2024-2025 годы в Таразе, представляясь сотрудником коммерческой организации, обещая высокий доход при вложении денег, предлагал гражданам заниматься совместным бизнесом по оптовой закупке и последующей реализации различных товаров. Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил и потратил на свои нужды. В результате его преступных действий шестерым гражданам Казахстана причинен ущерб на общую сумму свыше 100 млн тенге.

После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В августе текущего года он был задержан на территории России и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.

