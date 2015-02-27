Турецкий журналист назвал Президента РК лидером тюркского мира В мире Эльмира Киргеева

Глубокое уважение к Нурсултану Назарбаеву выразил представитель турецких СМИ Ахмет Такан. Об этом он поделился с казахстанскими журналистами в кулуарах казахстанско-турецкой медиаконференции в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Уважаемый Нурсултан Назарбаев является одним из больших лидеров тюркского мира. Я верю, что выборы будут проходить в справедливой среде в соответствии с общественным мнением. Я представитель прессы Турции, но если бы я имел право отдать свой голос, то я бы однозначно выбрал Нурсултана Назарбаева", – сказал представитель газеты "YENİÇAĞ" (Новый век) Ахмет Такан.



По его словам, необходимость в лидерстве такого человека, который внес большой вклад в развитие отношений между тюркоязычными странами, есть всегда.



"Я хочу этого не только для Казахстана, но и для всего тюркского мира", – добавил Ахмет Такан.

