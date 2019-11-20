Туркестан окутал смог Статьи 20 ноября 2019 г. 10:23 972 Любовь Доброта, Туркестан Дышите через разСизый туман, окутывающий город утром и вечером, виден издалека – еще на подъезде к областному центру. Это смог – гремучая смесь из вредных веществ, которую в Туркестане десятилетиями принимают как данность. Стоит проехаться по городским улицам, как характерным запахом тут же пропитываются салон автомобиля и одежда, едкий дым начинает разъедать глаза. Что уж говорить о пеших прогулках. Подобная ситуация повторяется из года в год, и в данном случае ее причина кроется не в бессчетном числе автомобилей, хотя и этот фактор уже сейчас добавляет свою лепту в загазованность Туркестана. Главная причина дымовой завесы над древним городом – печное отопление. Специалист испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Туркестанской области Светлана Фролова говорит, что смог для Туркестана – явление сезонное. – В каждом частном доме топится печка на угле, – говорит она. – В приземном слое, куда фактически сразу попадают выбросы, затруднены процессы рассеивания, а потому происходит увеличение концентрации веществ, вредных для человека.Городская котельная тоже использует твердое топливо, и, проходя неподалеку от ее высокой трубы, можно подумать, будто оказался на угольном разрезе. Едкого дыма добавляет и сжигание местными жителями в печах разного рода мусора. – С октября мы фиксируем повышенный уровень задымления воздуха, – комментирует ситуацию начальник лаборатории загрязнения природной среды ФРГП «Казгидромет» по Туркестанской области Гульнара Мауленова. – Идет превышение сероводорода в 3 раза, пыли – в 2, оксида углерода – в полтора раза. И это при том, что в октябре температура воздуха не опускалась даже до нулевой отметки. В Туркестане в непрерывном режиме работает автоматическая станция контроля атмосферного воздуха, установленная на территории метеостанции. Она в режиме онлайн каждые 20 минут определяет уровень содержания в атмосфере вредных веществ. Стоило туркестанцам начать отапливать свои дома, школы, больницы и прочие учреждения, как показатели содержания выбросов в воздухе заметно поползли вверх. В какой-то мере город спасает то, что он хорошо продувается ветрами. В Туркестане преобладает ветер, дующий в северо-восточном и восточном направлениях. Его годовая средняя скорость составляет 2,8 м в секунду. При этом штиль в течение года фиксируется на протяжении в общей сложности чуть больше месяца. Эти данные являются усредненным результатом наблюдений за климатом на протяжении трех десятилетий. В нашей стране нет информации, во всяком случае в открытом доступе, о том, как загрязнение воздуха влияет на здоровье человека. В Интернете нашла результаты исследований, проведенных учеными Корнельского университета. Они свидетельствуют, что 40% смертей в мире вызваны влиянием загрязнения воздуха, воды, почвы. Ядовитые выбросы в атмосферу являются причиной смерти около 3 млн человек. Основные причины смертей, вызванных загрязнением атмосферного воздуха, – это рак, врожденные патологии, нарушение работы иммунной системы.Специалисты говорят, что смог особенно опасен для детей и пожилых людей с ослабленным организмом, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы.Газ вместо угляКаждый отопительный сезон туркестанцы сжигают как минимум 150 тыс. тонн угля и дров. Несложно подсчитать, какой объем угольной пыли и прочих вредных веществ при этом выбрасывается в окружающую среду. Так будет продолжаться до тех пор, пока город полностью не газифицируют.В Туркестане сейчас в общей сложности более 30 тыс. жилых домов и коммерческих объектов. При этом возможность пользоваться природным газом есть пока только у четверти из них. Работа в этом направлении ведется, но рассчитывать на скорый результат не приходится. Газификация Туркестана началась с вводом в эксплуатацию 1-й очереди магистрального трубопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, позволяющей обеспечить газом более 700 тыс. абонентов из 7 районов области.Пять лет назад, с марта 2014 года, в Туркестане начато строительство внутригородских газораспределительных сетей. Вот только особо продвинуться в этом вопросе пока не удалось. Туркестанцам обещают, что теперь темпы газификации заметно ускорятся. Этот вопрос держит под контролем и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. – Газификация города разделена на 3 этапа, – информирует руководитель отдела ЖКХ акимата Туркестана Нурсултан Жарасов. – Первый уже завершен. До конца года планируем подключить к голубому топливу около 65% абонентов. Остальные получат газ в следующем году.Оздоровлению экологии города будет способствовать и массовое озеленение, которое ведется с небывалым размахом. Всю осень в Туркестане организуют массовые субботники, разделив территорию областного центра на секторы. Всего их 32. За каждый отвечает определенный город и район области, управления и департаменты. Разбивка многочисленных парков, скверов, бульваров вкупе с использованием «зеленых» технологий в состоянии привести к тому, что Туркестан станет экологичным городом, в котором природа будет сочетаться с урбанизированной средой. Пока же и местным жителям, и приезжим приходится задумываться о том, что именно они вдыхают и не отразится ли утренний и вечерний моцион на состоянии их здоровья.