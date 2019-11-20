Туркестан окутал смог

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Любовь Доброта, Туркестан

Дышите через раз

Сизый туман, окутывающий город утром и вечером, виден издалека – еще на подъезде к областному центру. Это смог – гремучая смесь из вредных веществ, которую в Туркестане десятилетиями принимают как данность. Стоит проехаться по городским улицам, как характерным запахом тут же пропитываются салон автомобиля и одежда, едкий дым начинает разъедать глаза. Что уж говорить о пеших прогулках.

Подобная ситуация повторяется из года в год, и в данном случае ее причина кроется не в бессчетном числе автомобилей, хотя и этот фактор уже сейчас добавляет свою лепту в загазованность Туркестана.

Главная причина дымовой завесы над древним городом – печное отопление. Специалист испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Туркестанской области Светлана Фролова говорит, что смог для Туркестана – явление сезонное.

– В каждом частном доме топится печка на угле, – говорит она. – В приземном слое, куда фактически сразу попадают выбросы, затруднены процессы рассеивания, а потому происходит увеличение концентрации веществ, вредных для человека.

Городская котельная тоже использует твердое топливо, и, проходя неподалеку от ее высокой трубы, можно подумать, будто оказался на угольном разрезе. Едкого дыма добавляет и сжигание местными жителями в печах разного рода мусора.

– С октября мы фиксируем повышенный уровень задымления воздуха, – комментирует ситуа­цию начальник лаборатории загрязнения природной среды ФРГП «Казгидромет» по Туркестанской области Гульнара Мауленова. – Идет превышение сероводорода в 3 раза, пыли – в 2, оксида углерода – в полтора раза. И это при том, что в октябре температура воздуха не опускалась даже до нулевой отметки.

В Туркестане в непрерывном режиме работает автоматическая станция контроля атмосферного воздуха, установленная на территории метеостанции. Она в режиме онлайн каждые 20 минут определяет уровень содержания в атмосфере вредных веществ. Стоило туркестанцам начать отап­ливать свои дома, школы, больницы и прочие учреждения, как показатели содержания выбро­сов в воздухе заметно поползли вверх.

В какой-то мере город спасает то, что он хорошо продувается ветрами. В Туркестане преобладает ветер, дующий в северо-восточном и восточном направлениях. Его годовая средняя скорость составляет 2,8 м в секунду. При этом штиль в течение года фиксируется на протяжении в общей сложности чуть больше месяца. Эти данные являются усредненным результатом наблюдений за климатом на протяжении трех десятилетий.

В нашей стране нет информации, во всяком случае в открытом доступе, о том, как загрязнение воздуха влияет на здоровье человека. В Интернете нашла результаты исследований, проведенных учеными Корнельского университета. Они свидетельствуют, что 40% смертей в мире вызваны влиянием загрязнения воздуха, воды, почвы. Ядовитые выбросы в атмосферу являются причиной смерти около 3 млн человек.

Основные причины смертей, вызванных загрязнением атмосферного воздуха, – это рак, врожденные патологии, нарушение работы иммунной системы.

Специалисты говорят, что смог особенно опасен для детей и пожилых людей с ослабленным организмом, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы.

Газ вместо угля

Каждый отопительный сезон туркестанцы сжигают как минимум 150 тыс. тонн угля и дров. Несложно подсчитать, какой объем угольной пыли и прочих вредных веществ при этом выбрасывается в окружаю­щую среду. Так будет продолжаться до тех пор, пока город полностью не газифицируют.

В Туркестане сейчас в общей сложности более 30 тыс. жилых домов и коммерческих объектов. При этом возможность пользоваться природным газом есть пока только у четверти из них.

Работа в этом направлении ведется, но рассчитывать на скорый результат не приходится. Газификация Туркестана началась с вводом в эксплуатацию 1-й очереди магистрального трубопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, позволяющей обеспечить газом более 700 тыс. абонентов из 7 районов области.

Пять лет назад, с марта 2014 года, в Туркестане начато строительство внутригородских газораспределительных сетей. Вот только особо продвинуться в этом вопросе пока не удалось.

Туркестанцам обещают, что теперь темпы газификации заметно ускорятся. Этот вопрос держит под контролем и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

– Газификация города разделена на 3 этапа, – информирует руководитель отдела ЖКХ акимата Туркестана Нурсултан Жарасов. – Первый уже завершен. До конца года планируем подключить к голубому топливу около 65% абонентов. Остальные получат газ в следующем году.

Оздоровлению экологии города будет способствовать и массовое озеленение, которое ведется с небывалым размахом. Всю осень в Туркестане организуют массовые субботники, разделив территорию областного центра на секторы. Всего их 32. За каждый отвечает определенный город и район области, управления и департаменты.

Разбивка многочисленных парков, скверов, бульваров вкупе с использованием «зеленых» технологий в состоянии привес­ти к тому, что Туркестан станет экологичным городом, в котором природа будет сочетаться с урбанизированной средой.

Пока же и местным жителям, и приезжим приходится задумываться о том, что именно они вдыхают и не отразится ли утренний и вечерний моцион на состоянии их здоровья.

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