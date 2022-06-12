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В мире
Турция решила ограничить выдачу вида на жительство иностранцам

Турция приняла решение ограничить выдачу иностранцам вида на жительство. Об этом сообщил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство Anadolu.

Как отметил госчиновник, с 1 июля 2022 года в каждом районе Турции сможет проживать не более 20 процентов иностранцев. Около 1,2 тысяч жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами. Это также коснется людей, который ищут убежища в Турции.

Кроме того, министр рассказал о пресечении нелегальной миграции.

"Мы предотвратили проникновение в Турцию 2 626 170 человек на границах, и мы задержали 1 246 000 иммигрантов внутри страны за последние шесть лет", – заявил Сулейман Сойлу.

Он также подчеркнул, что строительство стен на границах предотвратило попадание в Турцию 8 миллионов нелегальных мигрантов.

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