Турция ввела танковый конвой в Сирию

Турецкие войска переброшены через границу с Сирией на защиту анклава и расположенного на нем мавзолея Сулеймана Шаха, легендарного предка основателя Османской империи, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт.
С прошлого года могила Сулейман Шаха находится под контролем боевиков "Исламского государства" (ИГ).
Как пишет The New York Times
, через город Кобани в Сирии, населенный курдами, прошел конвой танков и другого тяжелого вооружения. Операция согласована с главой курдского кантона Энвером Муслимом. Целью операции является эвакуация 20 турецких солдат, среди которых 10 военных из элитного подразделения. Кобани в январе был освобожден курдским ополчением от боевиков ИГ. Отмечается, что турецкая операция не предполагает боевых действий в отношении ИГ.
Город Кобани расположен приблизительно в 35 км от могилы Сулеймана Шаха, погребенного на берегу Евфрата. Историки полагают, что Шах – дед основателя империи Османа I – погиб при попытке переправиться через реку.
Гробница непрерывно охраняется турецким контингентом, состоящим приблизительно из 40 военнослужащих, которые периодически ротируются. Согласно договору, подписанному между двумя странами в 1921 году, этот клочок земли является частью территории Турции.
На этот раз турецкий конвой значительно более многочисленен и тяжело вооружен, поскольку только недавно в этом районе шли ожесточенные бои между курдами и сирийскими повстанцами с одной стороны и исламистами с другой.
Террористическая группировка "Исламское государство", активизировавшаяся летом 2014 года, захватила значительную часть Ирака и Сирии. Она провозгласила на подконтрольных территориях халифат.