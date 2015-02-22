Турция ввела танковый конвой в Сирию

В мире
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Ксения Воронина
Турецкие войска переброшены через границу с Сирией на защиту анклава и расположенного на нем мавзолея Сулеймана Шаха, легендарного предка основателя Османской империи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

С прошлого года могила Сулейман Шаха находится под контролем боевиков "Исламского государства" (ИГ).

Как пишет The New York Times, через город Кобани в Сирии, населенный курдами, прошел конвой танков и другого тяжелого вооружения. Операция согласована с главой курдского кантона Энвером Муслимом. Целью операции является эвакуация 20 турецких солдат, среди которых 10 военных из элитного подразделения. Кобани в январе был освобожден курдским ополчением от боевиков ИГ. Отмечается, что турецкая операция не предполагает боевых действий в отношении ИГ. 

Город Кобани расположен приблизительно в 35 км от могилы Сулеймана Шаха, погребенного на берегу Евфрата. Историки полагают, что Шах – дед основателя империи Османа I – погиб при попытке переправиться через реку.
Гробница непрерывно охраняется турецким контингентом, состоящим приблизительно из 40 военнослужащих, которые периодически ротируются. Согласно договору, подписанному между двумя странами в 1921 году, этот клочок земли является частью территории Турции.

На этот раз турецкий конвой значительно более многочисленен и тяжело вооружен, поскольку только недавно в этом районе шли ожесточенные бои между курдами и сирийскими повстанцами с одной стороны и исламистами с другой.

Террористическая группировка "Исламское государство", активизировавшаяся летом 2014 года, захватила значительную часть Ирака и Сирии. Она провозгласила на подконтрольных территориях халифат.

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