В мире
Турция выбирает между вступлением в ШОС и ЕС
Турция рассматривает вступление в ШОС в качестве альтернативы членству в ЕС. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

"После Brexit подобные события могут произойти и в других странах Европы, во Франции говорят об этом, в Италии. Я же говорю о том, почему бы Турции не занять место в "Шанхайской пятерке"? Я говорил об этом и Путину, и Назарбаеву, и другим членам ШОС", – сказал он, отметив, что Турции будет гораздо удобнее работать в составе ШОС.

"Евросоюз на протяжении 53 лет затягивает вступление (Турции). С Латинской Америкой отменили визы, но Турцию все еще заставляют ждать этого", – констатировал президент.

При этом Эрдоган подчеркнул, что если до конца года тема визовой либерализации с ЕС не будет решена, то вопрос подписания соглашения о реадмиссии будет закрыт.

"ЕС обещал дать €3 млрд с июня этого года на беженцев. Не дал. Причем эти деньги идут не нам, а именно беженцам", – указал Эрдоган.

В настоящее время Турция является партнером ШОС по диалогу. Организация была основана в 2001 году Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Эти страны, кроме Узбекистана, являлись участницами "Шанхайской пятерки", образованной в 1997 году и ставшей базой для нынешней ШОС. В 2015 году началась процедура вступления в организацию Индии и Пакистана.

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