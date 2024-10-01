Творцы лакокрасочной радуги

Ориентир на международные тренды позволяет отечественному предприятию выходить на внешние рынки
Знакомство с новым заводом лакокрасочной продукции «Радуга» лучше всего начинать со склада сырья, тары и наполнителей – здесь сразу погружаешься и в технологию, и в особенности производства. Вместе с заместителем директора предприятия Игорем Мамедовым проходим в огромный светлый цех, где, что удивительно, совсем не ощущается специфический запах краски…
Как поясняет гид и собеседник, отсутствие запаха – один из признаков качества: лакокрасочная продукция производится на водной основе. Все компоненты экологически чисты.
Таким и должно быть современное производство, свидетельствующее о внедрении новейших разработок химической науки. В «Радуге» давно освоили выпуск гипоаллергенных красок. Полученный сертификат безопасности позволяет использовать их в больницах, детских садах, школах.
Строительство завода стало эволюционным этапом для компании, которая работает на рынке уже 26 лет. В проект развития предприятия вносил свои предложения каждый его специалист.
По словам Игоря Мамедова, все начиналось с небольшого цеха, который расширялся, постепенно превращаясь в полноценное производство. Заместитель директора «Радуги» демонстрирует новое итальянское оборудование, аналогов которому пока нет в СНГ. Оно позволяет до минимума уменьшать дисперсность частиц краски, что повышает качество продукции и делает ее экологически чистой и безопасной в пожарном отношении.
На вопрос, почему эти краски можно считать отечественными, производственник отвечает, что завозятся только ингредиенты, дальше же все зависит от знаний и профессионального опыта казахстанских специалистов. Мозговой центр завода – собственная лаборатория, где разрабатывается уникальная рецептура на каждый объем, создается технологическая карта.
И вот что примечательно: организаторам производства удалось преодолеть стереотип, что в Казахстане рынок сбыта небольшой, поэтому, мол, высока себестоимость продукции, а конкурировать с соседями с севера и востока – дело безнадежное. Игорь Мамедов с такой позицией не согласен категорически. По его мнению, необходимо не просто конкурировать, а четко определить свою нишу на рынке, выпускать и поставлять качественный, доступный продукт.
На успешную деятельность завода влияет множество факторов. Во-первых, отношение к тому, чем ты занимаешься. Одно дело, если хочешь получить прибыль здесь и сейчас, другое – если вкладываешь немалые средства с прицелом на будущее.
– В данном случае речь идет о людях, о самом смысле работы. Наше преимущество – в коммерческой и производственной гибкости: на заводе в состоянии реагировать на любую ситуацию, оперативно подстраиваться под меняющиеся тенденции и производить то, что требуется на текущий момент, – объясняет Игорь Мамедов.
Команда «Радуги», работающая над созданием продукции, всегда изучает международные тенденции. Старается предложить потребителю уникальные продукты. К примеру, лаковое покрытие с особенными свойствами, при этом по сходной цене.
Для того чтобы краска получилась конкурентоспособной, помимо качественного сырья, ингредиентов нужны специалисты, знающие секреты создания продукции. Кроме того, на заводе есть профи, тестирующие способы нанесения красок, эти люди также дают свои рекомендации. В результате совместной работы рождается продукт, обладающий хорошими свойствами как в агрегатном состоянии, так и будучи нанесенным на окрашиваемую поверхность.
Продукты труда большого коллектива, в котором работают свыше 150 человек, коробками и банками доставляются на склад готовой продукции. Интересуюсь: часто ли казахстанцы покупают на рынках и в торговых центрах эту краску или все же отдают предпочтение импортной? По словам собеседника, гости, приезжающие на завод, часто с удивлением узнают, что краски премиум-класса, оказывается, производятся в Алматы, а не в Италии.
Краска сегмента «Радуга» очень популярна среди наших потребителей. К слову, на заводе выпускается не только лакокрасочная продукция, но и шпаклевки, грунтовки, разные виды декоративной штукатурки, праймеры, чтобы преобразить квартиры и другие помещения после черновой отделки в теплое уютное пространство. Отечественный производитель планирует и дальше столь же активно продвигать свою продукцию на внутреннем рынке. Но уже сегодня завод отправляет также продукцию в страны Центральной Азии, Азербайджан и Россию.
Производители сотрудничают с сектором промышленно-гражданского строительства, есть корпоративные клиенты. По их заявке завод может заколеровать более 20 тыс. цветов и оттенков лакокрасочной радуги.
И напоследок задаю самый насущный вопрос: насколько востребована отечественная лакокрасочная продукция многочисленными объектами образования и здравоохранения, которые строятся на бюджетные деньги? Ведь это огромные объемы.
Увы, еще раз услышала, что на этом рынке по-прежнему отдают предпочтение низкокачественным импортным краскам и меньше внимания уделяют отечественному производителю. А ведь заводчане предлагают огромный выбор продукции.
К примеру, предприятием освоена технология, позволяющая выпускать грифельную краску, на которой можно писать мелом и стирать написанное мокрой тряпкой или водой. А еще есть краска с магнитным напылением, позволяющая крепить на нее наглядные материалы и плакаты...
В этом и состоит главная задача: необходимо налаживать контакты между бизнесом и потребителями, особенно бюджетными. Можно представить, сколько казенных денег можно было бы оставить в стране только на уровне Алматы, где ежегодно строятся и ремонтируются сотни социальных объектов. Надо ли напоминать, что отечественное производство – это создание рабочих мест, налоги в бюджет и устойчивое развитие экономики?
Как отметили сотрудники «Радуги», вакансий у них практически не бывает, ибо там, где созданы хорошие условия, выплачивается конкурентная зарплата и предусмотрен социальный пакет, люди дорожат своей работой.