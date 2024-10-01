Творцы лакокрасочной радуги

фото Юрия Беккера

Знакомство с новым заводом лакокрасочной продукции «Радуга» лучше всего начинать со склада сырья, тары и наполнителей – здесь сразу погружаешься и в технологию, и в особенности производства. Вместе с заместителем директора предприятия Игорем Мамедовым проходим в огромный светлый цех, где, что удивительно, совсем не ощущается специфический запах краски…

Как поясняет гид и собеседник, отсутствие запаха – один из признаков качества: лакокрасочная продукция производится на водной основе. Все компоненты экологически чисты.

Таким и должно быть современное производство, свидетельствующее о внедрении новейших разработок химической науки. В «Радуге» давно освои­ли выпуск гипоаллергенных красок. Полученный сертификат безопас­ности позволяет использовать их в больницах, детских садах, школах.

Строительство завода стало эволюционным этапом для компании, которая работает на рынке уже 26 лет. В проект развития предприятия вносил свои предложения каждый его специалист.

По словам Игоря Мамедова, все начиналось с небольшого цеха, который расширялся, постепенно превращаясь в полноценное производство. Заместитель директора «Радуги» демонстрирует новое итальянское оборудование, аналогов которому пока нет в СНГ. Оно позволяет до минимума уменьшать дисперсность частиц краски, что повышает качество продукции и делает ее экологически чистой и безопас­ной в пожарном отношении.

На вопрос, почему эти краски можно считать отечественными, производственник отвечает, что завозятся только ингредиенты, дальше же все зависит от знаний и профессионального опыта казахстанских специалистов. Мозговой центр завода – собственная лаборатория, где разрабатывается уникальная рецептура на каждый объем, создается технологическая карта.

И вот что примечательно: организаторам производства удалось преодолеть стереотип, что в Казахстане рынок сбыта небольшой, поэтому, мол, высока себестоимость продукции, а конкурировать с соседями с севера и востока – дело безнадежное. Игорь Мамедов с такой позицией не согласен категорически. По его мнению, необходимо не просто конкурировать, а четко определить свою нишу на рынке, выпускать и поставлять качественный, доступный продукт.

На успешную деятельность завода влияет множество факторов. Во-первых, отношение к тому, чем ты занимаешься. Одно дело, если хочешь получить прибыль здесь и сейчас, другое – если вкладываешь немалые средства с прицелом на будущее.

– В данном случае речь идет о людях, о самом смысле работы. Наше преимущество – в коммерческой и производственной гибкости: на заводе в состоянии реагировать на любую ситуацию, оперативно подстраиваться под меняющиеся тенденции и производить то, что требуется на текущий момент, – объясняет Игорь Мамедов.

Команда «Радуги», работающая над созданием продукции, всегда изучает международные тенденции. Старается предложить потребителю уникальные продукты. К примеру, лаковое покрытие с особенными свойствами, при этом по сходной цене.

Для того чтобы краска получилась конкурентоспособной, помимо качественного сырья, ингредиентов нужны специалис­ты, знающие секреты создания продукции. Кроме того, на заводе есть профи, тестирующие способы нанесения красок, эти люди также дают свои рекомендации. В результате совместной работы рождается продукт, обладающий хорошими свойствами как в агрегатном состоянии, так и будучи нанесенным на окрашиваемую поверхность.

Продукты труда большого коллектива, в котором работают свыше 150 человек, коробками и банками доставляются на склад готовой продукции. Интересуюсь: часто ли казахстанцы покупают на рынках и в торговых центрах эту краску или все же отдают предпочтение импорт­ной? По словам собеседника, гости, приезжающие на завод, часто с удивлением узнают, что краски премиум-класса, оказывается, производятся в Алматы, а не в Италии.

Краска сегмента «Радуга» очень популярна среди наших потребителей. К слову, на заводе выпус­кается не только лакокрасочная продукция, но и шпаклевки, грунтовки, разные виды декоративной штукатурки, праймеры, чтобы преобразить квартиры и другие помещения после черновой отделки в теплое уютное пространство. Отечественный производитель планирует и дальше столь же активно продвигать свою продукцию на внут­реннем рынке. Но уже сегодня завод отправляет также продукцию в страны Центральной Азии, Азербайджан и Россию.

Производители сотрудничают с сектором промышленно-граж­данского строительства, есть корпоративные клиенты. По их заявке завод может заколеровать более 20 тыс. цветов и оттенков лакокрасочной радуги.

И напоследок задаю самый насущный вопрос: насколько востребована отечественная лакокрасочная продукция многочисленными объектами образования и здравоохранения, которые строятся на бюджетные деньги? Ведь это огромные объемы.

Увы, еще раз услышала, что на этом рынке по-прежнему отдают предпочтение низкокачест­венным импортным краскам и меньше внимания уделяют отечественному производителю. А ведь заводчане предлагают огромный выбор продукции.

К примеру, предприятием освое­на технология, позволяю­щая выпускать грифельную крас­ку, на которой можно писать мелом и стирать написанное мок­рой тряпкой или водой. А еще есть краска с магнитным напылением, позволяющая крепить на нее наглядные материа­лы и плакаты...

В этом и состоит главная задача: необходимо налаживать контакты между бизнесом и потребителями, особенно бюджетными. Можно представить, сколько казенных денег можно было бы оставить в стране только на уровне Алматы, где ежегодно строятся и ремонтируются сотни социальных объектов. Надо ли напоминать, что отечественное производство – это создание рабочих мест, налоги в бюджет и устойчивое развитие экономики?

Как отметили сотрудники «Радуги», вакансий у них прак­тически не бывает, ибо там, где созданы хорошие условия, выплачивается конкурентная зарплата и предусмотрен социальный пакет, люди дорожат своей работой.