У казахских конных палуанов мало равных соперников

Спорт
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Людмила Макаренко

За сборную Казахстана в борьбе аударыспак на Всемирных играх кочевников выступят 12 чемпионов страны, континента и мира

фото организаторов, фото автора

Непотешное войско

Сейчас титулованные спортсмены готовятся к главному турниру сезона, и мы побывали у них в гостях – на тренировочной базе под Алматы, где много красивых лошадей и не менее привлекательных мужчин.

…Белогривая лошадка нервно бьет копытом о землю, поднимая веером желтый песок. Она только что закончила свой поединок с таким же изящным сивым конем в яблоках. И, похоже, слегка разочарована – не хватило времени и настоящего накала, чтобы вдоволь насладиться «боем». Честно говоря, и нам, приглашенным в спортивный лагерь понаблюдать за тренировками борцов, эмоций хотелось побольше: чтоб наездники скрежетали зубами, скидывая из седла своих соперников, и темпераментно вопили болельщики… Но все это, конечно, блажь.

Сейчас у борцов-наездников из национальной сборной по аударыспаку рутинный этап подготовки к главным стартам двухлетия. На 5-е игры кочевников Казахстан выставит сильнейшую за всю историю команду: исключительно чемпионов разного ранга. А эмоции и накал палуаны обещают, когда придет время выйти на большую спортивную арену. Главный наставник команды Жанбатыр Бекмусаев­ говорит, это тот случай, когда ударить в грязь лицом никак нельзя, все-таки Казахстан – страна-хозяйка нынешних игр.

– Прогнозы – дело опасное, но все-таки я рискну. В командном зачете мы должны взять первое место. Сейчас наши спорт­смены – фавориты на мировом уровне, и такая задача им по силам, – делится заслуженный тренер РК Жанбатыр Бекмусаев.

Древняя спортивная игра казахов, пожалуй, никогда не уходила в забвение. Аударыспак жил в народе как традиция, мужская соревновательная забава. Но в последнее время он переживает истинное возрождение. Одних только национальных чемпионатов в стране подряд проведено больше двух десятков. Наши спортсмены не отказываются от приглашений на самые разные турниры – будь то межстрановые или мировые чемпионаты.

Результат такого отношения к наследию предков налицо. За места в сборной для участия в играх боролись не меньше двадцати самых успешных борцов-наездников из разных регионов страны. В итоге команду составили многократные чемпионы Казахстана, Азии, мира.

Крупные фавориты

Сырым Избасаров из Туркестанской области – бесспорный лидер казахстанской сборной. Ему 35 лет, из них 15 – в профессиональном конном спорте. Были в карьере бокс и кокпар, и в седле он с шести лет, как посадил в него отец – тоже заядлый кокпарист.

– Если умеешь хорошо держаться на коне, есть желание и интерес, то перейти из одного конноспортивного вида в другой – не проблема, – делится Сырым. – Помогли тренеры: показали, как и что делать, остальное пришло с опытом.

Избасаров – 13-кратный чемпион Казахстана, победитель чемпионатов в Кыргызстане, Китае, Татарстане, чемпион мира и победитель двух последних игр кочевников. Кстати, с тех пор спортсмен еще прибавил себе веса, в буквальном смысле слова, и теперь выступает в новой категории – до 100 кг.

Среди известных команд-соперниц по аударыспаку только у казахстанской сборной есть особая ударная сила – борцы весом до 110 кг. 40-летнего Бержана Косалиева так и зовут – Человек-гора. Таким могучим батырам всегда достается больше всего обожания болельщиков.

– Но вес – не главный аргумент, – продолжает Сырым Избасаров. – Побеждают только самые упорные. Если тренер говорит: сделай 50 отжиманий, нужно делать 60. Только так все получится.

Однако силовая подготовка в аударыс­паке имеет свои пределы. Усердствовать в тренажерном зале вредно – тело может стать «чугунным», а палуану на коне нужны гибкость и подвижность. Поэтому большую часть тренировок спортсмены проводят верхом.

Такой же режим прописан и спортивным лошадям. Их нужно, по крайней мере, ежедневно седлать, иначе животное становится капризным и строптивым. Есть у копытных и строгий рацион, в котором ничего лишнего, кроме сена, люцерны и небольшого количества овса.

Лошадь бывает кусачей

Для аударыспака не требуется специализированной породы лошадей, все решают экстерьерные качества и свойства темперамента. Верховой подбирает себе сильную и выносливую лошадь. Не менее важно – спокойный, уравновешенный характер. Если коняга кусается, ее либо оту­чают от дурной привычки, либо ставят крест на спортивной карьере.

Черный жеребец Каратау Сырыма Избасарова в аударыспаке с 2017 года, по лошадиным меркам – ветеран спорта. Но конь даровитый: с ним чемпионские титулы завоевывали многие борцы из Туркестанской области. А у Избасарова с Каратау и вовсе особые отношения: они чувствуют друг друга, животное в поединке интеллектуально выбирает верный ход, подводя хозяина к сопернику.

Еще «правильное» поведение животных помогает спортсменам избегать травм. И хотя джигиты в один голос утверждают, что аударыспак малотравматичный вид спорта, доказательства обратного красноречивы: у одного палуана на спине яркие кровоподтеки, у другого под глазом свежий синяк. Впрочем, какие это травмы для настоящего батыра?

Правила в борцовском конном спорте несложные. В поединок внутри 15-метрового круга вступают двое всадников, борьба длится несколько раундов, за которые нужно как можно больше раз одолеть соперника: оторвать от седла, а лучше – сбросить с лошади. Но и этот регламент стандартизирован недавно благодаря созданию Всемирной федерации аударыспака.

Древний вид спорта в том или ином виде существует во многих странах с кочевой историей, но он носит разные названия, зачастую расходятся условия состязания. Год назад по инициативе Казахстана прошел первый конгресс, на котором учреж­дена международная организация для популяризации этнического вида спорта, в ее состав вошли девять государств. Тогда принято его унифицированное название: norseback wrestling – «борьба верхом на лошадях», учреждены единые правила.

Турниры по аударыспаку на 5-х Всемирных играх кочевников в Астане пройдут по всем нормам большого спорта. И казахстанские батыры настроены решительно – вплоть до первого старта у них продолжатся учебно-тренировочные сборы: по три тренировки в день для всех членов сборной, невзирая на прежние заслуги, ведь настоящий чемпион – тот, кто выходит на бой с соперником как в первый раз и отдает борьбе все силы, волю и азарт. Ждем и болеем за наших!

#подготовка #Спорт #национальные игры #игры кочевников #аударыспак

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