Экономика
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Галина Устинова, Восточно-Казахстанская область

Энергия четвертого поколения

Природные залежи урана и собственный цикл производства ядерного топлива – это билет для Казахстана в клуб стран с АЭС.

На сегодня в мире действуют 450 атомных электростанций в 30 странах. И ООН убеждена: атомная энергетика должна развиваться, ведь она – один из способов борьбы с изменением климата.

Если собрать воедино мнения казахстанских экспертов, они будут примерно такими: отечественную АЭС нужно было строить еще вчера.

Марат Дулкаиров, генеральный директор Союза инженеров-энергетиков РК:

– Судя по прозвучавшим заявлениям, атомная станция появится в Казахстане не раньше 2030–2035 годов, а у нас уже ощущается нехватка электроэнергии! На возобновляемые источники приходится всего 3% в общем объеме генерации, срок их службы максимум 15 лет.

В соответствии с законодательством электроэнергию от альтернативных источников обязаны покупать теплоэнергоцентрали и топливно-энергетические комплексы по высоким ценам. Конечно, это сказывается на себестоимости и тарифах. Плюс ВИЭ – это ненадежная, нестабильная и даже непредсказуемая выработка. Откуда мы знаем, какая погода будет завтра или через неделю? Особенно с учетом осенне-зимнего периода с его дождями, метелями, снегом.

Две трети всей генерации в рес­публике – угольная. Она надежная, проверенная, но тем не менее, в соответствии с Парижским соглашением, которое подписало наше государство, пришло время от нее отказываться ради экологии.

Строительство АЭС – дело, конечно, дорогостоящее, но такие станции работают более 60 лет. И главное – они реально гарантируют стабильное энергоснабжение.

Анатолий Лукин, кандидат технических наук, экс-научный сотрудник Института ядерной физики:

– На сегодня атомные элект­ростанции вырабатывают 11% мирового электричества, этого мало. В ООН призывают увеличить долю атомной энергетики до десятков процентов.

Существуют разные типы реакторов, предназначенных для крупномасштабной энергетики. Одна из самых удачных разработок – водо-водяной энергетический реактор, причем, на станциях установлены ВВЭР уже второго поколения. Конструкторы сейчас предлагают поколение III – ядерные реакторы от 500 до 1 800 мегаватт, рассчитанные на 60 лет эксплуатации с возможнос­тью продления до 100 лет. Об их надеж­ности говорит такая цифра: шанс повреждений активной зоны составляет 60 случаев на 100миллионов реакторо-лет. По сравнению с установками второго поколения они потребляют урана на 17% меньше.

В целом, при сегодняшнем уровне атомной отрасли, ситуации с тяжелым повреждением реактора, то есть радиоактивным выбросом, невозможны. Это технологии АЭС четвертого поколения. Система самостоятельно поддерживает все функции безопасности без вмешательства оператора. Она способна функционировать даже в случае полной потери электроснабжения АЭС, включая потерю аварийных источников.

У Казахстана есть все для собственной АЭС: месторождения сырья, цикл переработки, научные кадры.

Сергей Бежецкий, председатель правления АО «Ульбинский металлургический завод»:

– Все вопросы строительства АЭС в Казахстане, безусловно, находятся в компетенции Правительства и требуют тщательной проработки. Если вопрос будет решен положительно, завод гипотетически может принять участие в производстве топлива для наших АЭС.

Урановое производство Ульбинского металлургического завода выпускает топливные таблетки, также на базе УМЗ работает совместное с КНР предприятие – «ТОО «Ульба-ТВС», производство тепловыделяющих сборок мощностью 200 тонн в год. Мы поставляем продукцию для нужд китайской атомной энергетики.

В случае решения о строительстве АЭС в Казахстане все будет зависеть от выбора поставщика технологии. Если это будут сборки французского дизайна, такие, как выпускает ТОО «Ульба-ТВС», завод может способствовать развитию национальной атомной энергетики. Если будет выбран совершенно другой тип ТВС, то потребуется техническое перевооружение действующего производства.

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