У него нет пафоса, у него летающие коровы

Культура
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Сергей Наговицын

В Музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка мастера акварели Асии Хайрулиной.

фото Юрия Беккера

Ценители живописи считают, что акварель – это нечто большее, чем просто искусство. Это способ выражения своих чувств и эмоций, возможность запечатлеть красоту окружающего мира. Художники, которые выбирают акварель, обладают особым видением и умением передать тончайшие оттенки света и тени. Мир акварели – это царство неограниченных возможностей и свободы. Здесь нет правил и жестких рамок, каждый художник создает свою собственную вселенную, где цвета, формы и текстуры играют главную роль. Это мир, в котором каждый может найти свое место и выразить себя через краски и кисть.
И все же лишь избранным художникам удается освоить эту технику и обрести себя в акварели.

Одна из них – Асия Хайрулина. Она понимает язык акварели и умеет работать на полюсах ее возможностей: чутко передавать приметы реального мира и создавать абстрактные цветовые мелодии личных ощущений и представлений. На одних листах оживают ландшафты с прозрачными далями и плотными почвами, на других – вечный мир, по-разному увиденный – то восхищенным, то смешливым взором. Иной раз может возникнуть тонкий лирический образ, сообщающий серебристой своей гаммой о хрупкой красоте бытия.

– Акварель – мой любимый материал, осознанно выбранный, он дает возможность выплеснуть свои чувства, мгновенно в них погрузиться, – рассказывает о своем творчестве продолжательница династии, дочь известного художника Уке Ажиева. – Это такая мгновенная, очень чувствительная техника, которую я люблю. Безусловно, первым моим учителем был отец, он классик акварели. Он на меня повлиял, потому что никогда меня не останавливал, говорил, что нужно идти вперед, ориентироваться только на свои ощущения, не останавливаться на заученных приемах и техниках. Это его школа. А художников, кого я люб­лю, много. Очень люблю Шагала, он не писал патриотических, пафосных вещей, у него везде влюбленные, цветы, птицы, коровы летающие, то есть его мир стал драгоценным для всех. Какой бы человек ни столкнулся с его произведением, он вздыхает от восторга. Мне кажется, художники должны быть такими.

Среди работ художницы есть изображения предметов, интерьеров, ландшафтов, сюжетов и чудесных лиц, реальных и воображаемых. Однако, даже если мы видим на картине вполне узнаваемый предмет, он взят не столько в качестве объекта, сколько в качестве отклика субъекта на происходящее здесь и сейчас.

Случаются композиции, рожденные возникшей ассоциацией. Так, восхитительный натюрморт «Зеленый чай» появился благодаря прямому переводу названия в колористическое решение листа. Абстрактные композиции – это цветовая материализация мгновенных, мимолетных откликов на внешние или внутренние «раздражители», огонь или сон, например. Ускользание этих объектов от сюжетной изобразительности приводит художника к необходимости «говорить» метафорами: стремительные всполохи желтого цвета ассоциируются с пламенем, контрасты цветовых пятен могут указывать на игры воображения спящего или бодрствующего человека.

#выставка #музей #искусство #акварель #Асия Хайрулинова

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