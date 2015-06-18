У религиозной толерантности древние корни Свежий выпуск 2125 Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Кочевники и оседлые земледельцы – саки, усуни, древние тюрки, тюргеши, карлуки, кимаки, кипчаки, кангары, огузы, бывшие предками казахов, верили в различных богов, отправляли культы и совершали обряды в честь Солнца, Луны, огня, животных и растений, наделяя их божественной силой и космической энергией. В средневековых городах Талхире (нынешний Талгар), Каялыке (с. Антоновка Алматинской области), Алматы, Таразе, Отраре, Испиджабе (Сайрам) жили мусульмане, зороастрийцы, буддисты, христиане.

Сегодня история этих религий активно изучается учеными. Много новых данных, например, собрали исследователи из Института архео­логии им. А. Маргулана МОН РК.

– Значение Великого шелкового пути в распространении религиозных идей непреходяще, – говорит почетный директор этого института академик Карл Байпаков.– Именно по его трассам различные миссионеры «несли» свою веру в заморские страны. Из Индии через Среднюю Азию и Восточный Туркестан пришел буддизм, из Сирии, Ирана и Аравии – христианство, а затем – ислам.

По мнению исследователей, проникновение буддизма из Индии в Китай шло через Среднюю Азию. Этот процесс начался с середины I века до н. э. О сильном влиянии буддизма, который испытывали тюрки с VI века, свидетельствует китайский паломник Сюань Цзянь. Он пишет о благожелательном отношений к этой религии западных тюрков. Другие исследователи указывают, что в первой половине VII века некоторые правители западных тюрков становятся буддистами или покровителями буддизма.

– На юге Казахстана и в Жетысу процесс был достаточно динамичным, – продолжает академик. – Об этом убедительно говорят находки, сделанные в разные годы на городищах Чуйской долины: храмы, монас­тыри, часовни, а также статуэтки и стелы с изображениями буддийских персонажей.

Сегодня в долине реки Чу полностью раскопаны остатки двух буддийских храмов в городищах Ак-Бешим и Красная Речка, датированные концом IX века. Один из храмов Ак-Бешима включал святилище и часовню. На полу святилища найдены позолоченные бляхи иконостаса с изображения Будды. Достаточно широко среди случайных находок представлен индийский импорт: бронзовые и серебряные статуэтки Будды, бронзовые бляшки и пластины, каменные рельефы в виде мелких поделок и стел с буддийскими сюжетами.

К числу последних открытий археологов относится и буддийский подземный монастырь, обнаруженный неподалеку от развалин известного средневекового города Испиджаба (Сайрама). Буддийский храм середины XIII века раскопан архео­логами в Семиречье в селе Антоновка в долине реки Лепса. Это остатки средневекового города Каялыка, который был столицей государства тюрок-карлуков Жетысу. Он был сооружен из сырцового кирпича и состоял из квадратного святилища, окруженного обходным коридором. О храме, жрецах и богослужениях упоминал в своих записках французский дипломат Гильом Рубрук, посетивший Каялык в 1253 году во время своей миссии к монгольскому хану Мунке.

Карл Байпаков рассказывает, что по Шелковому пути в направлении с Запада на Восток распространялось и христианство. Толчок к этому был дан в первой половине V века в Восточной Римской империи (Сирия), где возникла секта приверженцев священника Нестория. Учение Нестория осудили на Эфесском соборе в 431 году, после чего начались жестокие гонения на несториан. В результате преследований они вынуждены были бежать в Иран. Сторонники опального священника организовали в Персии школу, которая сплотила политическую оппозицию Византии. Богатые сирийские купцы и ремесленники, лишившись рынка сбыта своих товаров в Константинополе, двинулись на Восток.

В VII–VIII веках несторианство, по словам академика, получило широкое распространение в городах Южного Казахстана и Жетысу: появились христианские церкви, где осуществлялся обряд крещения. Пос­ле того как при патриархе Тимофее (780–819 годы) христианство принял карлукский джабгу (тюркский царь), на рубеже IX–X веков была образована особая Карлукская митрополия. В городах Таразе и Мерке в те годы действовали христианские церкви. Христиане проживали также и в городах Сырдарьи.

О христианах Илийской долины, имевших свою церковь, отмечает К. Байпаков, оставил сообщение вышеупомянутый Гильом Рубрук. Известно, что на берегу Иссык-Куля в XIV веке стоял христианский монастырь, где хранились мощи святого Матфея. При раскопках некрополей семиреченских городов Джамуката и Навакета обнаружены захоронения христиан с серебряными и бронзовыми носильными крестами. В Южно-Казахстанском областном музее хранится каменная ступка, найденная на городище Торткольтобе, отождествленном с городом Будухкетом. На ней изображены символы христианства – крест и голубь.

К выдающимся произведениям религиозного искусства среднеазиатских христиан, тюрков по национальности (период от появления христианства в этих краях продлился до конца XIV в.), относятся кайраки – надгробные камни с несторианскими надписями и символикой. О существовании христианской общины в городе Навакет свидетельствуют не только надмогильные сирийские надписи, но и согдийские надписи на керамике, на венчиках больших хумов (сосудов) для вина. На одном из них написано: «Этот хум (предназначен) для учителя Йарук-Тегина Мастер Пестун. Пусть будет он (хум) наполненным, аминь, аминь!»

Судя по тому, что надписи вырезаны на винных сосудах, можно предположить: производство вина в Семиречье находилось в руках христиан, в обрядах которых вино играло важную роль. В пользу такого мнения свидетельствует винодельня Х–ХI веков, открытая археологами на городище Актобе Степнинское. Дно ее было вымощено жжеными кирпичами с прочерченными изображениями крес­тов. Словом, археологические и эпиграфические находки вкупе с данными средневековых источников показывают, что христианство распространилось в средневековых городах благодаря миграционным потокам, которые шли по Великому шелковому пути.

Среди жителей казахстанских средневековых городов были представители еще одной мировой религии – зороастризма, возникшего в VII–VI веках до н. э. на территории древнего Ирана. Для его обрядовой практики характерно почитание четырех элементов Вселенной: воды, огня, земли, воздуха. Элементы зороастризма можно проследить в Средней Азии, сырдарьинских городах и Семиречье по остаткам башнеподобных сооружений, которые можно связывать с башнями огня. Они сохранились в топографии городищ Костобе и Красная Речка. Однако в Средней Азии и Казахстане получил распространение особый вариант зороастризма, отличный от канонического: он тесно переплетался с местными языческими культами, в частности, с культом огня, родом предков, животных – барана, лошади, верблюда.

Зороастрийская вера была занесена в казахстанские города в VI–VII веках согдийцами (жители Бухары и Самарканда), хотя формирование ее элементов началось задолго до этого в среде сако-массагетских племен, населявших Южный Казахстан.

Источники, повествующие о событиях конца VIII–IX веков, свидетельствуют об исламизации населения Южного Казахстана. В 840 году правитель среднеазиатского государства саманидов Нух ибн Асад подчинил себе Испиджаб (Сайрам). В 859 году его брат Ахмед ибн Асад совершил поход на Шавгар (средневековый город в районе нынешнего Туркестана). Карлуки, захватившие в 766 году политическое господство в Семиречье и на юге Казахстана, подверглись наибольшему влиянию мусульманской культуры. Есть мнение, что они приняли ислам еще при халифе Махди ­(755–785 годы). Однако, видимо, это относится лишь к какой-то части населения, так как в 893 году еще один представитель династии саманидов Исмаил ибн-Ахмад взял Тараз и «обратил главную церковь этого города в мечеть». В начале Х века ислам принял родоначальник династии караханидов (Караханидское государство существовало в Средней Азии и Казахстане в Х–ХI веках) Сатук, а его сын Богра-хан Харун Муса в 960 году объявил ислам государственной религией. Постепенно новая религия распространилась и в среде кочевников-кыпчаков.

Археологические раскопки памятников IX – начала XIII веков свидетельствуют о формировании городской мусульманской культуры на юге Казахстана. В Таразе и Мерке христианские церкви стали превращать в мечети. По мере роста населения, исповедующего ислам, в городах стали строиться соборные мечети. К Х–XI векам относится постройка мечети в одном из крупнейших городов Семиречья – Баласагуне (столица караханидов). Само здание мечети не сохранилось, однако минарет возвышается на развалинах города до сих пор.

На распространение ислама в Казахстане указывают и раскопки захоронений. Погребальный обряд в IX–X веках изменился и стал проводиться по характерным для мусульман канонам – в грунтовых ямах из сырцового кирпича. Умерших ориентировали головой на северо-запад, лицом – на юг. Инвентаря в погребениях не было. Наиболее ранние мусульманские некрополи открыты в Отрарском оазисе. В XI–XII веках на некрополях появляются монументальные мемо­риальные сооружения. Наиболее ранняя группа мусульманских мавзолеев открыта в Буранинском городище, что в Семиречье. Два мавзолея сохранились вблизи села Головачевка (ныне село Айша-Биби под Таразом). Один из них – Бабаджи-хатун, второй – Айша-Биби, характеризуются богатым оформлением плоскостей стен с использованием неполивных изразцов с растительным и геометрическим орнаментом.

– Как показывают исследования, торговые дороги, которые шли из Европы в Азию и в обратном направлении, пересекали средневековый Казахстан в различных местах, – объясняет Карл Байпаков. – Они проходили через степи, переваливали через горы, спускались в плодородные долины. Шелковый путь, оставаясь главной торговой артерией, был для многих стран и народов одновременно дорогой сотрудничества, распространения религий, взаи­мопроникновения и взаимообогащения различных культур. Оседлые горожане и кочевые племена смогли понять друг друга и в конечном итоге создать самобытную культуру, которая вписалась в многообразие древних культур человечества.



