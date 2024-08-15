У жителя Жарминского района полицейские изъяли наркотики

«В ходе обыска во дворе дома, а именно в сарае, были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что найденное является наркотическим веществом гашиш», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Ведется досудебное расследование.

Если вину задержанного докажут, то он может ближайшие семь лет провести в местах не столь отдаленных.