Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор

Специализированный суд по уголовным делам приговорил 16-летнюю школьницу к 9 годам лишения свободы за убийство своей матери. Ее 18-летний молодой человек, который стал соучастником преступления, отправился за решетку на 15 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на газету Актобе "Диапазон".

В последнем слове парень произнес речь.

"У нас не было умысла убивать маму моей девушки, как мы могли о таком подумать, - обратился юноша к суду, - я жил обычной жизнью и хотел прожить ее счастливо с моей девушкой. Я родом с Кокшетау, окончил с отличием 11 классов. У меня хорошие родители, у них были прекрасные отношения, я мечтал, чтобы в моей семье было также. Родители научили меня мыслить позитивно. Когда не стало моей мамы, мне было плохо, но она научила меня не отчаиваться. Сейчас меня любят мой отец, брат и моя девушка. Мы не какие-нибудь опасные преступники, мы дети, которые еще жизни не видели. Прошу суд дать шанс не разделять нас на долгие годы. Я осознаю тяжесть несчастного случая и какое-бы решение не принял суд, я возьму в жены мою девушку. У меня просьба помочь в этом".

Из приговора суда следует, что 18-летний юноша в квартире своей девушки поругался с ее матерью из-за того, что по ее мнению, неправильно прибил крючки для вешалки. У женщины в руке был нож, в ходе борьбы молодой человек схватил эту руку, вывернул лезвие и ударил в грудь. На этом не остановился, продолжил душить женщину, повалил ее на пол. Далее к нему на помощь поспешила девушка, она вытащила нож из тела матери и ударила ее им несколько раз. Тело женщины почти 5 дней пролежало на балконе, ее дочь со своим человеком обрабатывали его уксусом и содой, чтобы не было трупного запаха, такой лайфхак они нашли в Интернете.

Обвиняемая в убийстве на суде рассказывала, что у нее были сложные отношения с матерью, но убивать ее конечно умысла не было.

"Мама надо мной издевалась, била. Когда я была маленькой, бывало, что ее парень меня избивал, один раз я даже встать не могла, - вспоминала школьница. - Один раз она меня душила подушкой, я, сколько могла, набрала воздух и притворилась мертвой. Когда мне было 7 лет, она держала нож перед моим животом и говорила, давай я ткну тебя и себя, мы вместе умрем. Я просила маму, чтобы она этого не делала, я хотела жить. Она сколько раз хотела повеситься, я ее умоляла этого не делать. Она меня ненавидела, даже говорила, что в детдоме взяла меня, еще говорила, что аборт хотела сделать. Я хотела просто общаться, как дочь с мамой, даже хотела устроиться на работу. Она ругалась, но я всегда ее слушала, она не разрешала мне дружить ни с кем, поэтому у меня нет друзей".