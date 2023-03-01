Убийство таксиста 8-летней давности раскрыли в Алматы

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские Алматы раскрыли убийство 8-летней давности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, убийство было совершено в марте 2015 года в Турксибском районе мегаполиса. Тогда в логу был обнаружен труп 60-летнего гражданина С., занимавшегося частным извозом. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушья.

"Также было установлено, что пропала автомашина таксиста Nissan. К слову, она и стала объектом, приглянувшимся трем мужчинам. С целью совершения разбойного нападения и завладения авто, подозреваемые совершили убийство, но распорядиться машиной так и не смогли. Спустя несколько дней машина была найдена брошенной. Сотрудниками управления криминальной полиции города задержаны гражданин С., 1993 года рождения, гражданин С., 1997 года рождения и гражданин Б., 1994 года рождения. Они взяты под стражу", – рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Другие сведения по уголовному делу, в соответствии с требованиями Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат, добавил он.