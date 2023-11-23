Участие Токаева в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе – самое главное

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, проходящем в Минске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В заседании приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

В ходе сессии были обсуждены актуальные аспекты обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подведены итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году, определены планы на предстоящий период. Кроме того, лидеры государств обменялись мнениями по вопросам глобальной повестки дня.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя сессия проходит в очень сложных специфических условиях стремительно нарастающей деградации международной обстановки. Напряженной складывается ситуация на евразийском континенте и по периметру зоны ответственности ОДКБ. По его мнению, особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке.

"В результате конфликта страдает мирное население, в большом количестве погибли безвинные люди, в том числе дети. Мириться с этим невозможно. Казахстан оказал гуманитарную помощь жителям Газы в размере одного миллиона долларов, отправив ее в структуру ООН – UNRWA/БАПОР, которая понесла беспрецедентные потери среди своего персонала, но героически продолжает свою работу. Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", – сказал президент.

Глава государства заявил, что Казахстан приветствует последние договоренности о временном перемирии.

"Мы с самого начала настаивали на том, чтобы конфликтующие стороны приложили все усилия для объявления гуманитарной паузы и использования ее для выработки долгосрочных мер урегулирования. Кроме того, следует, наконец, под эгидой ООН обеспечить право палестинцев на создание полноценного государства по формуле «Два государства для двух народов». В этой сложнейшей ситуации тем более важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также обратил внимание на непростую ситуацию в Афганистане и призвал международное сообщество продолжить оказывать помощь афганскому народу.

"Считаем важным продолжать оказание гуманитарной помощи афганскому народу и содействовать интеграции этой многострадальной страны в региональную экономику. В текущем году Казахстан отправил в Афганистан продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты. В связи с землетрясением в октябре на западе Афганистана была также оказана экстренная помощь – направлены спасатели, кинологи и медицинские работники в город Герат", – напомнил Токаев.

Также он заявил, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции. Казахстан готов совместно с государствами – участниками организации и далее противостоять этим вызовам.

"Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников", – подчеркнул лидер Казахстана.

Далее глава государства отметил, что в течение года была проделана большая работа по развитию потенциала организации и повышению эффективности механизмов противодействия вызовам и угрозам. Президент сообщил, что на заседании в расширенном составе планирует сформулировать приоритеты предстоящего с 1 января 2024 года председательства Казахстана в Организации.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан нацелен на поступательное и сбалансированное развитие организации, укрепление коллективной безопасности с учетом национальных интересов всех государств-членов.

 

#Токаев #сессия #выступление #участие #ОДКБ

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