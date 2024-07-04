Участие Токаева в заседании Совета глав государств – членов ШОС – самое главное

ШОС
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В столичном Дворце Независимости состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В начале заседания руководители делегаций подписали решение о приеме Республики Беларусь в состав Организации и предоставлении ей статуса государства – члена ШОС.

Выступая перед участниками саммита, президент Казахстана отметил, что ШОС превратилась в эффективный механизм межгосударственных отношений, действующий на основе «шанхайского духа» дружбы, добрососедства, равноправия и взаимной поддержки.

«На пространстве ШОС проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Это наглядно свидетельствует об огромном потенциале и глобальной роли нашей Организации. ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. Именно на такой незыблемой демократической основе зиждется наше долгосрочное сотрудничество, которое, уверен, будет подкреплено новым содержанием», – сказал он.

Затем Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС. Он рассказал, что благодаря активной поддержке всех участников ШОС за период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС.

«Договорную базу пополнили 60 новых документов, в числе которых Антинаркотическая стратегия, План по реализации стратегии экономического сотрудничества, Соглашение в сфере охраны окружающей среды, Стратегия развития энергетического сотрудничества. Расширился круг международных организаций – партнеров ШОС. Возобновлена деятельность Специальной рабочей группы по инвестициям. Позитивную динамику приобрел процесс перехода на расчеты в национальных валютах», - отметил глава государства.

Благодаря всем этим мерам, подчеркнул он, торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС динамично развивается.

Особое внимание, по словам президента, казахстанское председательство уделило укреплению культурно-гуманитарных связей.)

«Запущен ряд якорных проектов, которые делают «формат ШОС» еще более привлекательным. В их числе проект «Духовные святыни стран ШОС» и первый международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь ШОС». Также определены 10 туристских территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС», – перечислил глава государства.

В целом, как заявил президент, Казахстан в полном объеме выполнил все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив.

Далее он обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран «шанхайской десятки».

Первым направлением президент назвал укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.

«Текущая непростая ситуация – во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и, в конечном счете, укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте», – сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что Шанхайская организация сотрудничества имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте. Именно с этой целью Казахстаном ранее была предложена реализация инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которая была поддержана участниками объединения.

Также в речи была отмечена необходимость разработки и принятия Соглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с «силами трех зол».

Укрепление кибербезопасности названо еще одной актуальной задачей, стоящей перед участниками. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.

По его мнению, принимаемый сегодня План взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает названным целям.

Вторым приоритетным направлением сотрудничества президент обозначил расширение торгово-экономических связей.

«В мировой экономике набирают обороты неблагоприятные тенденции. По данным Всемирного банка, темпы роста глобальной экономики в этом году замедлятся. Очевидно, что мировая экономика нуждается в новых точках роста и совершенно иной парадигме развития. Поэтому важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами. Рост взаимной торговли становится общей тенденцией для пространства ШОС. Так, торговля Казахстана со странами ШОС по итогам прошлого года выросла на 6,5%.

Страны ШОС имеют солидную технологическую базу и обладают колоссальным рынком для развития всех жизненно важных секторов экономики. Существенно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов. В этой связи актуальным остается предложение Казахстана о создании Базы экономических преференций ШОС. Очевидной стала потребность в создании единой площадки для обсуждения и утверждения инвестиционных проектов. Предлагаем создать Механизм финансового обеспечения проектной деятельности на базе Международного финансового центра «Астана». Китай, Россия, Индия, Узбекистан, Кыргызстан уже активно работают на этой площадке. В целом, 20 % резидентов МФЦА – это компании из стран ШОС», – отметил президент.

Третье направление сотрудничества – укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок.

«Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта «Один пояс, один путь», Транскаспийского международного транспортного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению «Север – Юг», включая вектор «Центральная Азия – Южная Азия». Для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию Партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно глава государства остановился на необходимости реформирования и модернизации ШОС.

«В условиях стремительных глобальных изменений перед нами стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. Продолжающийся процесс расширения Организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации Организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли Секретариата ШОС и Генерального секретаря», – подчеркнул президент.

Как отметил лидер Казахстана, все высказанные предложения продиктованы искренним стремлением внести посильную лепту в достижение общих благородных целей, которые разделяют все страны ШОС.

В заключение он поблагодарил всех участников мероприятия за поддержку. Сердечно поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с принятием председательства в Совете глав государств – членов ШОС и пожелал китайской стороне успехов.

На саммите также выступили президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

Подводя итоги заседания, Касым-Жомарт Токаев отметил, что был обсужден широкий спектр вопросов по дальнейшему продвижению многопланового сотрудничества, определен вектор дальнейшего развития нашей Организации.

«Мы с оптимизмом смотрим на будущее Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, документы, которые мы сейчас подпишем, откроют новую страницу сотрудничества в рамках ШОС, будут содействовать системному и всестороннему развитию нашей Организации», – подчеркнул президент Казахстана.

В ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества было подписано 25 документов.

#Астана #Токаев #ШОС #выступление #саммит

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