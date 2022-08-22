Фото: Kazpravda.kz
Общество
Участившиеся случаи суицида в армии прокомментировали в Минобороны РК

Министерство обороны РК опубликовало официальное заявление, сообщает Kazpravda.kz.

"В связи с участившимися в последнее время суицидальными проявлениями в силовых структурах нашей страны, считаем необходимым пояснить следующее: чрезвычайные происшествия, результатом которых является потеря военнослужащего, происходят не только в Вооруженных силах, то есть, в армии.

В зоне ответственности за жизнь и здоровье подчиненных находятся Пограничная служба КНБ, Национальная гвардия МВД, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В мирное время эти силовые структуры в состав Вооруженных сил не входят и Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью в этих структурах.

Уход из жизни – огромная трагедия для родных и близких того, кто решился на столь отчаянный шаг. Для командиров потеря бойца также является тяжелой утратой. Каждый случай, произошедший в Вооруженных силах, тщательно расследуется сотрудниками военной полиции и другими органами уголовного преследования. Их результаты свидетельствуют о том, что самоубийства в большинстве случаев не связаны с прохождением воинской службы. На такой поступок военнослужащих толкают в каждом отдельном случае разные жизненные обстоятельства, связанные с допризывным периодом.

В настоящее время по инициативе Министерства обороны с участием представителей науки, правоохранительных органов и неправительственного сектора разрабатывается комплексная программа "Береги жизнь", направленная на минимизацию безвозвратных потерь и профилактику суицидов в воинской среде", - говорится в сообщении Министерства обороны.

Напомним, 4 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать спецкомиссию для расследования причин участившихся случаев смертей военнослужащих.

"Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником – секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем. Офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны", - проинформировали в пресс-службе Президента.

 

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