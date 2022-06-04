Токаев поручил создать спецкомиссию для расследования причин участившихся случаев смертей военнослужащих

Касым-Жомарт Токаев обратил самое серьезное внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

"Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником – секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем", - говорится в сообщении.

Офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны, добавили в пресс-службе Президента.

Напомним, сегодня стало известно о смерти еще одного солдата-срочника в Мангистау.

За минувший месяц это уже шестое происшествие в рядах военнослужащих страны.

На днях в городе Балхаш военнослужащий воинской части 53898 Министерства обороны выстрелил в сослуживца. По информации Главной военной прокуратуры, пострадавший военнослужащий прооперирован, находится в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый - его сослуживец - задержан и водворен в ИВС города Балхаш. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также собщалось, что в воинской части 30212, расположенной в Кордайском районе Жамбылской области, военнослужащий Алибек Калбай во время внутреннего построения потерял сознание. Его доставили в военный госпиталь Гвардейского военного городка в поселке Отар, и там он скончался, не приходя в сознание. Позже судмедэксперты выявили у него гематомы в затылочной части головы, в области правого бедра, в печени и правой почке. Дело расследуется по ч. 4 ст. 440 УК РК ("Нарушение уставных правил между военнослужащими, повлекшее смерть человека").

Также в Актау две недели назад солдата доставили в областную больницу в связи с внезапно появившимся у него странным поведением. По информации Министерства обороны, командование воинской части заметило, что срочник "проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой".

Три недели назад в Шымкенте призывник, прибывший для прохождения воинской службы, пытался покончить с собой. По словам солдата, пять офицеров завели его в комнату, раздели догола и заставили написать расписку, что в своей смерти он никого не винит.

Две недели назад сообщалось, что в Актау сбежал военнослужащий воинской части 6656 рядовой Адилбеков Б.Б. Молодого человека объявили в розыск.