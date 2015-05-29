Участники ЕАЭС демонстрируют явный настрой на укрепление интеграции – Овик

Ход реализации договоренностей, достигнутых после вступления в силу договора о ЕАЭС, показал, что у участников союза есть явный настрой на укрепление интеграции. Об этом заявил премьер-министр Армении Абраамян Овик, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в поселке Бурабай, передает Kazpravda.kz
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"Сегодня созданы все условия для успешного проведения очередного заседания межправительственного совета. В ходе реализации решения договоренностей, достигнутых после вступления в силу договора о ЕАЭС, стало ясно, что у участников ЕАЭС есть явный настрой на укрепление интеграции. В этом контексте важным представляется продолжение работы по выявлению и устранению барьеров, которые все еще ограничивают наши взаимодействия по тому или иному направлению. В частности, среди мер, направленных на рост деловой активности и применения эффективных мер финансовой поддержки интеграционных процессов, выделю тематику совершенствования системы взимания налога на добавленную стоимость. Армянская сторона поддерживает решение межправсовета, равно как и все согласованные на сегодняшнем заседании проекты документов", – отметил армянский премьер.
Из предложенной повестки дня Абраамян Овик выделил два проекта, которые будут представлены на рассмотрение Высшего экономического совета. Это проекты об основных направлениях международной деятельности союза в 2015 году, о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами на среднесрочную перспективу.
"Как докладывали, все государства склонны к тому, что все исследования целесообразности заключения перспективы преференциального торгового соглашения с Ираном представляются актуальными. Это позволит членам союза получить выход на рынки и доступ к важнейшим транзитным маршрутам среднего востока. Естественно, что целесообразность заключения такого соглашения определяется возможностью достижения договоренностей, направленных на расширение областей торгово-экономического сотрудничества, а также урегулированием вопросов международных санкций, введенных по линии ООН", – сказал глава правительства Армении.
Он также подтвердил готовность Армении организовать такую встречу по линии ЕАЭС – Иран.
"Думаю, что тот опыт по вопросам торгово-экономического взаимодействия с Ираном, который Армения как единственная в ЕАЭС страна, имеющая с Ираном сухопутную границу, накопила за последнюю четверть века, будет также полезна нашим партнерам. Говоря о сотрудничестве с Ираном, следовало бы обратить внимание на тему совместного продвижения и реализацию проектов логистической связки стран ЕАЭС через территорию Армении с Ираном и другими странами залива. Это может предоставить новые возможности по диверсификации транспортных возможностей обеспечить более либеральные условия для взаимодействия ЕАЭС с партнерами, в том числе и с Вьетнамом, соглашение с которым предстоит сегодня подписать", – сказал Овик.
В заключение премьер-министр Армении заявил о готовности к активному взаимодействию со странами для выхода на проекты, соответствующие решения в сроки, обозначенные главами государств.
"Армения готова к последовательной реализации как этих, так и других достигнутых в рамках ЕАЭС договоренностей", – заключил он.