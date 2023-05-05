По 1,5 млн тенге получат участники ВОВ ко Дню Победы

Экономика, Общество
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В Казахстане проживает 222 участника Великой Отечественной войны (ВОВ).

Фото: Kazpravda.kz

В честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ в Казахстане предусмотрена единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По данным Минтруда, в Казахстане проживает 222 участника Великой Отечественной войны и лиц с инвалидностью вследствие заболевания, полученного в период ВОВ, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

«В их числе: жители блокадного Ленинграда – 78 чел.; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 175 чел.; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие заболевания, полученного в период ВОВ – 2 413 чел.; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 4 чел.; труженики тыла – 57 436 чел», – сообщили в министерстве.

По данным ведомства, за время войны на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 были награждены орденом Славы трех степеней.

Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тыс. человек.

Как отмечается, ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 20 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального госпособия.

По состоянию на 1 мая 2023 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых соцвыплат с учетом пенсии составляет:

–  для участников ВОВ – 220 754 тенге (161 чел.);

– для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 229 286 тенге (61 чел.);

–  для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) – 215 201 тенге (25 752 чел.);

– для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ – 182 782 тенге (3 648 чел.);

– для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 140 838 тенге (14 424 чел.);

– для тружеников тыла в годы ВОВ – 148 892 тенге (57 436 чел.).

Также оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов, добавили в Минтруда.

#Минтруда #соцвыплаты #ветераны #ВОВ

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