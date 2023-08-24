Учебный год без хлопот

В мероприятии приняли участие представители данного департамента и управления образования, депутаты областного и районных маслихатов, сотрудники местных исполнительных органов и средств массовой информации.

В соответствии с поручением Министерства просвещения подготовка образовательных учреж­дений к новому учебному году находится на особом контроле. В центре внимания – создание необходимых условий для качественного образовательного процесса, безопасность и комфорт детей, подчеркнули организаторы пресс-тура.

В частности, участников пресс-тура ознакомили с мерами обеспечения безопасности учащихся IT-школы-лицея № 28 им. К. Касымова города Талдыкоргана, где получают знания порядка 2 300 ребят. Кроме того, были проверены обеспеченность учебниками, а также ход реализации проекта «Читающая школа».

Также участники группы посетили талдыкорганский детский сад № 6, где полным ходом идет капитальный ремонт. На сегодня выполнено 90% от общего объема работ. Сдать учреждение в эксплуа­тацию обещают в обозначенные сроки.

А вот в средней школе села Кальпе Каратальского района реконструкция здания ведется со значительным опережением графика. Согласно договору, подрядчик должен завершить капитальный ремонт к середине января 2024 года, однако, как смог­ли убедиться участники пресс-тура, на данный момент работа закончена уже на 95%. Так что 260 сельских ребят смогут переступить порог своей обновленной уютной школы уже к первому сентября текущего года.

С начала 2023 года капитальный ремонт проходит еще в трех учреж­дениях среднего образования. Согласно договору, в школе им. Ж. Сыдыкова, расположенной в селе Жансугуров Аксуского района, работы должны быть завершены 27 сентября. До этого времени занятия для учеников будут проводить в расположенном неподалеку здании Аксуского политехнического колледжа. К учебному году здесь полностью готовы, организация подвоза школьников не требуется, уточняют местные власти.

В Алакольском районе реконструкцию проходят сразу два здания. В средней школе № 1 города Ушарала капремонт должен быть завершен первого октября текущего года. Процесс идет по графику. В сентябре местные ученики будут получать знания в стенах школ № 2, им. Абая, им. М. Мынбаева, а также в здании Алакольского многопрофильного колледжа. Так как все учебные заведения находятся в райцентре, школьники смогут добираться к ним самостоятельно.

А вот для учеников Акжарской средней школы, где капитальный ремонт также будет завершен в начале октября, организован подвоз до соседнего села Екпенды. На двух автобусах общей вместимостью 143 человека, строго соблюдая все меры безо­пасности, ребят будут возить в СШ им. М. Аубакирова, расположенную в семи км от Акжара.

Как подчеркивают ответственные ведомства, ход проведения капитального ремонта находится на постоянном контроле депар­тамента по обеспечению качества в сфере образования и управления образования области Жетысу.