Учебный процесс возобновится

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Кошкарбек Тусипов

Школа-интернат при Республиканском колледже спорта в Алматы возобновит свою работу.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов приступил к рассмот­рению и решению проблемных вопросов, поступающих в МКС. Одним из них было обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната в РГКП «Республиканский колледж спорта» в Алматы.

– Проблема заключалась в том, что в 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники переведены в другие организации образования. Вопрос был взят под мой личный контроль. Выпускниками этого учебного заведения являются такие выдающиеся спортсмены, как Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина, Ислам Байрамуков и другие. Безусловно, база школы и потенциал педагогического коллектива позволят нам вырастить еще не одну плеяду талантливых спортсменов. В связи с этим решение о закрытии пересмотрено, – отметил он при посещении данного учебного заведения.

Министерством была проведена работа по возвращению лицензии. Сейчас ведется прием документов для обучения. В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров.

«Я посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами – оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книгами, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спорт­залы и столовая. Также будут утверж­дены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и распорядок дня. Хочу отметить, что интересы детей будут первостепенными для нашего министерства. Глава государства уделяет особое внимание развитию детского спорта. Большое начинается с малого. И для того, чтобы завтра мы могли гордиться новыми именами наших чемпионов, мы должны создавать все необходимые условия сегодня», – написал он позже на своей странице в Facebook.

#учеба

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