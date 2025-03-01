Ученики столичных школ благодарят родителей, учителей и спасателей

Учащиеся столичных школ участвуют в праздничной акции «Кого благодарят дети» ко Дню благодарности, передает Kazpravda.kz
На своих видео дети выражают признательность родителям, бабушкам и дедушкам, учителям, наставникам и друзьям, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Один из столичных школьников в День благодарности в первую очередь адресовал слова признательности своей бабушке.
«Бабушка подарила мне много тепла, воспитывала меня. Она для меня особенный человек. Аже, спасибо вам за все, моя любовь к вам безгранична», - сказал столичный школьник.
Дети с особым трепетом относятся и к своим учителям. Юная участница хора в этот день поблагодарила своего наставника по вокалу, которая помогает ей добиться высот в любимом деле.
Одна из школьниц в этот знаменательный день адресовала слова благодарности своей маме.
«Мама, я вас сильно люблю и благодарю за то, что именно вы - моя мама», - сказала она.
Также столичные школьники выразили благодарность спасателям, медикам, добровольцам, которые борются за жизни людей и протягивают руку помощи в сложные моменты.
«Мы от группы “Жас сарбаз” благодарим сотрудников МЧС, медицинских работников, волонтеров, всех тех, кто помогает в чрезвычайных ситуациях», - сказали учащиеся из Астаны.