Ученица 8 класса забеременела в Жетысуской области. Подозреваемый арестован

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Об инциденте в Панфиловском районе сообщила на своей странице в Facebook журналист Сандугаш Дуйсенова.

Публикацию прокомментировал отдел образования района. Здесь проинформировали, что о совершенном в отношении несовершеннолетней ученицы преступлении стало известно 15 декабря 2022 года.

«В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент проводится досудебное расследование. После завершения расследования в отношении всех ответственных лиц будут приняты меры», – заверили в ведомстве, дополнив, что вопрос находится на строгом контроле районного отдела образования.