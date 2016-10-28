Ученые и эксперты мира поддержали глобальные инициативы Назарбаева

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Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в форуме, посвященном 25-летию Независимости Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Акорду.
Абдыкаликова подчеркнула масштаб личности Нурсултана Назарбаева, благодаря которой состоялась казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства. По ее словам, Казахстан стал одним из глобальных инноваторов в сфере межэтнического согласия и единства народа.
Участники форума обсудили отечественный и мировой опыт формирования и развития моделей межэтнического диалога в условиях полиэтничности, интеграционные процессы в полиэтничном обществе как факторе укрепления гражданской идентичности, а также консолидирующую роль языковой политики.
По итогам форума было принято обращение к Президенту Казахстана с поддержкой его политики мира и согласия, а также глобальных инициатив по обеспечению безопасности и стабильности в мире.