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Повестка конференции включала разработку единого словаря утвержденных медицинских терминов, формирование терминологической базы нормативных правовых актов в сфере здравоохранения и создание актуального словаря медицинской терминологии.

В ходе конференции молодые ученые обсудили актуальные вопросы медицинской терминологии. Особое внимание они уделили анализу аббревиатур в научных публикациях, терминам из нормативных правовых актов, а также систематизации научного медицинского языка.

Отдельной темой стало внедрение отраслевого искусственного интеллекта, в том числе разработка системы KAZHealthGPT.

Кроме того, участники выразили уверенность в перспективности проекта «100 медицинских учебников на государственном языке». В качестве мотивации они предложили поощрять научные работы, выполненные на казахском языке, и учредить премии за лучшие публикации в научных журналах.

Уверенность в успехе этих инициатив молодые ученые связывают с растущей ролью государственного языка в научной среде. Они подчеркивают, что казахский язык должен занять достойное место не только в повседневной жизни, но и в науке.