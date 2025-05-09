Ученые планируют разработать словарь медицинских терминов на казахском языке

Медицина,Образование
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В городе Семей Комиссия медицинской терминологии Министерства здравоохранения совместно с Медицинским университетом Семей провели Республиканскую терминологическую конференцию.

Фото: gov.kz

Повестка конференции включала разработку единого словаря утвержденных медицинских терминов, формирование терминологической базы нормативных правовых актов в сфере здравоохранения и создание актуального словаря медицинской терминологии.

В ходе конференции молодые ученые обсудили актуальные вопросы медицинской терминологии. Особое внимание они уделили анализу аббревиатур в научных публикациях, терминам из нормативных правовых актов, а также систематизации научного медицинского языка.

Отдельной темой стало внедрение отраслевого искусственного интеллекта, в том числе разработка системы KAZHealthGPT.

Кроме того, участники выразили уверенность в перспективности проекта «100 медицинских учебников на государственном языке». В качестве мотивации они предложили поощрять научные работы, выполненные на казахском языке, и учредить премии за лучшие публикации в научных журналах.

Уверенность в успехе этих инициатив молодые ученые связывают с растущей ролью государственного языка в научной среде. Они подчеркивают, что казахский язык должен занять достойное место не только в повседневной жизни, но и в науке.

#Семей #разработка #словарь

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