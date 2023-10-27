Ученый ЕНУ разрабатывает систему, фиксирующую превышение шума на стройплощадках

Профессор кафедры «Строительство» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Елбек Утепов работает над созданием автоматической системы, фиксирующей и хранящей факты превышения шума на строительных объектах. Этот проект поможет не только строительным организациям соблюдать правила, но и жителям близлежащих домов, которые испытывают неудобства от шума с превышенной допустимой нормой.

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Научный проект профессора ЕНУ Елбека Утепова охватывает несколько дисциплин: строительство, IT и геоинформационные системы. Конструкция будет представлять собой ряд сенсорных устройств, которые будут передавать данные о шуме и вибрации в коллектор данных. Связь между ними будет устанавливаться беспроводной технологией передачи данных. При этом с помощью специального веб-приложения и жители, и представители строительных организаций смогут зарегистрироваться под собственными аккаунтами и наблюдать за ситуацией. Все это планируется визуализировать на интерактивной карте.

«Действующие в стране нормативы регламентируют определенные ограничения по шуму и вибрации, нарушение режимов которых влечет административную ответственность. При этом не всегда жалобы, например, жителями окрестных домов о нарушении тишины строителями, а также штрафы, которые они получают впоследствии, можно считать обоснованными. В то же время не всегда жителям получается доказать факт нарушения тишины из-за отсутствия транспарентности между участниками потенциального конфликта. Для создания этой транспарентности между участниками необходим некий инструмент, который будет бесперебойно мониторить вибрацию, шум и фиксировать превышение норм именно на границе стены соседних жилых домов. Он должен зафиксировать этот момент, сохранять историю для того, чтобы та или иная сторона могла доказать свою правоту в случае судебных разбирательств. Иными словами, проект нацелен не только на мониторинг вибрации и шума, но и имеет правовые аспекты», - объясняет автор идеи.

По словам ученого, в следующем году будут проводиться натурные испытания разрабатываемой системы на строительных площадках.

«Аналогов такой разработки в Казахстане нет. В мире есть отдельные элементы решения, но в комплексном формате мы не встречали. На проведение научно-исследовательской работы уйдет около 3 лет, и уже затем мы будем рассмотреть вопрос с точки зрения коммерциализации», - уточнил разработчик.

Проект ученого ЕНУ прошел этапы формальной экспертизы, государственной научно-технической экспертизы, Национальный научный совет, и был одобрен к грантовому финансированию.