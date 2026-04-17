Учим и говорим

Возросшую роль казахского языка в жизни региона отметили участники расширенного заседания общественного совета Miras, партии «Amanat» и областного филиала международного общества «Қазақ тілі».

В прошлом году в области проведен масштабный комплекс мероприятий по развитию казахского языка, повышению уровня владения им и укреплению его роли в официальной, образовательной и культурной сферах. Об этом сообщила заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области Мафруза Науанова.

– В рамках реализации Концепции развития языковой политики на 2023–2029 годы в Северо-Казахстанской области проводится системная работа по развитию государственного и других языков. Особое внимание уделяется расширению сферы использования казахского языка, совершенст­вованию методик обучения и внедрению его в науку и медиаконтент, – отметила она.

Доля жителей региона, владеющих государственным языком, в 2025 году достигла 60,5%. В прошлом году в областном центре обучения языкам более 2 500 человек осваивали казахский и английский языки, в том числе 2 309 – в казахских группах и 244 – в англоязычных. 586 слушателей получили сертификаты, 1 118 человек переведены на следующий уровень.

Регулярно проводится сертификационное и диагностическое тестирование по системе Qaztest. В 2025 году сертификаты получили 675 человек, а диагностическое тестирование прошли 8 224 человека. С февраля 2025 года тестирование переведено в электронный формат, упрощено диагностичес­кое тестирование, в нем приняли участие 1 000 человек со средним уровнем владения языком.

Центр организовывает информационно-пропагандистские мероприятия «Қазақшаңыз қалай?» в учебных, государственных, спортивных учреждениях, бизнес-структурах, палате предпринимателей, филиале Halyk Bank и Фонде социального медицинского страхования.

В области ведется постоянный мониторинг документооборота на государственном языке, его доля превысила 95%, что подтверждает прочное закрепление казахского языка в официальной сфере.

2025 год отметился также культурными и образовательными событиями. Во Дворце школьников прошли заседание коллегии международного общества «Қазақ тілі» (35-летие филиала), республиканский семинар-прак­тикум «Развитие идей Абая в современной системе образования», фестиваль TIL FEST и более 200 мероприятий по всей области, включая конкурсы «Государственный язык и СМИ» и «Государственный язык – символ независимости».

Кроме того, расширен контент на казахском языке в СМИ и социальных сетях, проведены информационно-просветительские акции для предпринимателей: «Облик города – наглядная информация» и «Грамотная наглядная информация – наше общее дело». В них были задействованы более 100 объектов бизнеса, торговых и сервисных предприятий.

Руководитель управления образования Айнагул Сураганова отметила, что в Северо-Казах­станской области растет количество детских групп и школьных классов с обучением на казахском языке, строятся новые детские сады, а родители и педагоги вов­лекаются в системную работу по расширению сферы использования государственного языка.

В регионе активно строятся новые дошкольные учреждения: в декабре 2025 года в микрорайо­не Жас Өркен открылся сад на 280 мест с обучением на казахском языке. В 2026 году запланировано строительство еще одного садика для 280 детей в новом жилом микрорайоне города, который также будет работать на государст­венном языке. Особое внимание уделяется открытию казахских классов в русскоязычных школах. Всего в области действуют 439 школ: 102 из них обучают на казахском языке (11 938 учеников), 225 – на русском (31 722) и в 112 предусмотрены смешанные классы (29 801). Процент детей, поступивших в первый класс на казахском языке, вырос с 22,8% в 2022⁄23 учебном году до 28,8% в 2025⁄26 году.

Педагогические достижения также впечатляют: 1 338 учителей казахского языка и литературы работают в школах региона, 50,6% из них имеют высшую категорию, 23,9% – первую или высшую квалификационную категорию. В 2025 году учителя разработали 63 авторские программы и методических пособия, что позволяет повысить качество преподавания и интерес к предмету.

Кроме того, в школах региона проводятся промежуточные экзамены по казахскому языку, на которых наблюдается положительная динамика: по сравнению с предыдущим периодом уровень знаний вырос на 5,8%.

В области работают специа­лизированные проекты. Так, например, республиканский пилотный проект «Тілге бойлау» обучает первоклассников и детей дошкольного возраста основам казахского языка, а проект «Тіл мұрасы» создает благоприятную языковую среду через игры и образовательные мероприятия. По результатам мониторинга, более 70% детей успешно осваи­вают базовые навыки устной речи на казахском языке.

Развитие казахского языка в Северо-Казахстанской области – это не просто реализация государственных программ, а живой процесс укрепления общественного согласия, межэтнического диалога и казахстанской идентичности. Язык становится связующей нитью для людей разных культур и поколений.

Начальник отдела развития меж­этнических отношений управления внутренней политики акимата СКО Багдат Муканова пояснила, что системная работа с государственным языком включает обучение, культурно-просветительские проекты и конкурсы, интеллектуальные игры «Мың бала» и Aiqas. Медиа и общественные организации активно поддерживают подобные инициативы, создавая информационное пространство, в котором казахский язык не просто сохраняется, но и активно применяется в повседневной жизни.

Чтобы усилить эффект таких мероприятий и закрепить успехи, участники заседания рекомендовали расширять применение казахского языка в сфере обслуживания и государственных услуг, включая магазины, мастерские, общественный транспорт и медицинские учреждения. Нужно также создавать доступные обу­чающие материалы и интер­активные форматы, такие как приложения, игры, анимации и короткие обучающие фильмы. Важно привлекать выпускников, владеющих казахским языком, к государственной службе и работе в сфере образования и культуры. Необходимо и дальше укреплять информационное присутствие языка в СМИ и социальных сетях, чтобы каждый житель региона видел и слышал казахский язык в разных сферах жизни.

Сегодня казахский язык в Северо-Казахстанской области – это язык диалога, творчества и будущего. Это язык, который объединяет всех в одном общем доме, обеспечивает взаимопонимание между людьми, формирует уникальное культурное наследие, которое мы передаем новым поколениям.