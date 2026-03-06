Учить и поддерживать

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Быть учителем для Жадыры Махметовой не просто профессия, а осознанная миссия

фото из архива Ж. Махметовой

Легко ли научить школьников говорить на государственном языке свободно и осознанно? Дети приходят в класс с разным уровнем подготовки, кому-то сложно преодолеть языковой барьер, кто-то боится ошибиться, кому-то не хватает мотивации. И тогда роль педагога особенно важна.

Учитель казахского языка общеобразовательной школы № 2 села Красный Яр Жадыра Махметова на каждом уроке в классах с русским языком обучения соз­дает атмосферу, в которой детям легче усваивать материал. Педагог с 20-летним стажем старается, чтобы язык был для учеников не «предметом», а живым средством общения.

– Каждый наш урок – это психологически благоприятная среда, в которой ученик не боится говорить и ошибаться, ведь настроение у ребят на уроках разное. В начальных классах дети чаще проявляют естественный интерес и любопытство. В среднем звене нередко присутствует тревожность – страх ошибиться, быть непонятым. Создание той самой теплой атмосферы отношение меняет: дети начинают воспринимать казахский язык не как «сложный предмет», а как живой инструмент общения. Легче всего ребятам дается лексика бытового характера (приветствия, семья, школа), заучивание диалогов и устойчивых фраз, работа с визуальными материалами и цифровыми ресурсами. Сложнее – говорение в свободной форме, грамматические конструкции, правильное произношение специфических звуков. Использую в работе сторителлинг, элементы CLIL-технологии, цифровые образовательные платформы, интерактивные задания и проектную дея­тельность, – делится педагог.

Большое внимание учитель уделяет и мотивации. Для Жадыры Махметовой важно не только научить, но и вдохновить своих учеников. Она объясняет ребятам: знание государственного языка открывает двери – помогает чувствовать себя уверенно в обществе, строить профессиональное будущее.

Особое место в ее практике занимает индивидуальная работа с учениками. Например, в настоящее время педагог выст­раивает обучение с третьеклассниками Ульяной Андриенко и Костей Мащенко с учетом их возраста и уровня владения языком. Каждая их встреча превращается в живой и увлекательный процесс: игровые задания, яркие визуальные опоры, карточки, мини-диалоги помогают детям легче воспринимать материал. Ребята разыгрывают бытовые ситуации, пробуют себя в роли собеседников, записывают короткие видеовыступления на казахском языке.

– Костя и Ульяна уже сумели преодолеть страх говорения, намного расширили свой словарный запас, научились строить короткие связные предложения. Вижу, как дети проявляют интерес к изучению казахского языка, – рассказывает учитель.

Результаты кропотливой работы подтверждаются достижениями многих школьников. За последние два года ученики Жадыры Асылбеккызы заняли второе и третье призовые места на рес­публиканском конкурсе научных проектов. Ежегодно ее подопечные становятся призерами и победителями различных конкурсов и олимпиад. Она, конечно, очень ими гордится. При этом подчеркивает, что главный показатель успеха – не только дипломы, но и уверенные, мотивированные ученики, которые понимают ценность казахского языка и свободно используют его в реальной жизни.

– Современная молодежь активная, мобильная, смелая. В этой среде немало амбициозных учеников, которые осознанно изучают государственный язык. И здесь многое зависит от учителя и образовательной среды. Важно поддерживать этих мотивированных школьников, ведь именно они становятся носителями позитивного отношения к языку среди сверстников, – уверена Жадыра Махметова.

По словам педагога, важно сегодня использование возможностей искусственного интеллекта и цифровых технологий. Она показывает ученикам, как с помощью ИИ-платформ можно организовать само­стоятельное обучение: тренировать произношение, расширять словарный запас, получать мгновенную обратную связь по письменным работам.

– Мы учимся правильно формулировать запросы, искать достоверную информацию, анализировать и редактировать тексты. Таким образом я формирую у детей навыки самообразования и цифровой грамотности, объясняю, где и как можно дополнительно изучать казахский язык вне школы – через онлайн-курсы, образовательные приложения, подкас­ты и интерактивные ресурсы, – говорит
Жадыра Асылбеккызы.

Находит педагог время в своем плотном графике для того, чтобы поговорить с ребятами на казахском языке в неформальной обстановке – на переменах, перед уроком или после. Такое общение им очень нравится. Школьники чувствуют себя раскованнее и, отвечая на вопросы, не боятся ошибиться. А учитель подмечает, что постепенно дети начинают использовать простые фразы в повседневной жизни.

Не менее важная часть работы учителя – сотрудничество с родителями, многие из которых стали ее большими союзниками. В смартфоне педагога множество голосовых сообщений от мам русскоязычных учеников. Они на казахском языке благодарят ее за профессионализм, неравно­душие, рекомендации по поддержке языковой практики дома.

