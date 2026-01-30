Знакомьтесь:

Игорь Андреевич

По иронии судьбы, он не планировал становиться учителем, но при этом стал едва ли не самым узнаваемым педагогом Прииртышья. На своих страницах в Instagram и TikTok Игорь Гноевой соб­рал внушительную армию единомышленников – в сумме цифра подписчиков приблизилась к 500 тыс., а количество просмотров самого популярного ролика – к 7 млн.

Педагог из школы № 40 пригородного села Павлодарского рушит стереотипы: открыто говорит о проблемах в образовании, но главное – умело находит общий язык со своими учениками из «началки». И это тот самый случай, когда популярность к блогеру пришла благодаря профессионализму, а не маркетингу. Его живые уроки, которые могут стать викториной или интервью, завораживают детей, а простые объяснения сложных тем впечатляют родителей, и даже коллеги сохраняют в закладки публикации со страниц Игоря, чтобы воспользоваться понятной методикой.

Узнаваемость к Игорю Андреевичу пришла после победы в республиканском конкурсе «Учитель Казахстана», который в 2023 году совместно провели платформа TikTok и Министерство просвещения. Его видео, снятое на уроке, где учитель задает детям логическую загадку и вместе ищет ответ, набрало более 5 млн просмотров, победив в номинации «Лучший видеоролик».

При этом сам Игорь Андреевич главной профессиональной победой называет совершенно иной показатель.

– Родители записывают детей ко мне в первый класс за год, а иногда и за два. Это дорогого стоит, но за этим – огромный труд. Мне стоило большого труда доказать, что мне можно доверять, – признается молодой учитель.

Впрочем, молодой он только по пас­порту – летом исполнится 30 лет, наз­вать его молодым специалистом язык не повернется – в школе Игорь Гноевой больше 10 лет и уже готовит к выпуску из начальной школы свой третий класс.

Первый раз в первый класс

А ведь быть учителем, тем более начальных классов, Игорь никогда не хотел. Поступал в педагогический колледж на переводчика немецкого языка, но через год учебы группа распалась, нужно было выбирать из предложенного – перейти на факультет начального обучения или вообще сменить колледж. Парень выбрал специальность учителя начальных классов. После учебы отправил резюме в несколько школ, но до последнего не представляя себя в роли педагога, устроился торговым представителем. И тут перед началом учебного года получает приглашение на работу в ту же школу, где учился сам.

Наставником молодого педагога стала Наталья Ивановна Цигулева – опытный, методически сильный учитель на тот момент с 20-летним стажем.

– Мне было 19 лет, когда я пришел сюда работать. И у меня было рекорд­ное количество открытых уроков –

30 за 3–4 месяца, я не успевал приходить к первому уроку, а возле моего кабинета меня уже ждали. С одной стороны, можно понять – мне не доверяли, я даже внешне был похож на старшеклассника, – вспоминает педагог. – Нас­тавник учила всему – указывала на ошибки, где-то ругала, где-то, наоборот, поддерживала и хвалила. Первый год оказался для меня крайне тяжелым – я практически не спал ночами, все время готовился к урокам. Через год работы я всерьез задумывался об увольнении – настолько сложно мне было. Но, как оказалось, на самом деле именно это сделало меня намного сильнее.

Сейчас Игорь Андреевич открыто рассказывает о том, что будущих учителей начальных классов зачастую учат не тому, что им на самом деле нужно будет в профессии. Надо бы напоминать, что такое первое и второе слагаемое, значение суммы и как все это объяснить детям, а студентам дают базу 10–11-х классов.

– Я всегда говорю, что, приходя в школу в первый день, мы все еще студенты, а не учителя. Настоящее обучение профессии начинается, когда мы приступаем к взаимодействию с детьми, родителями и коллегами. Придя в школу, я не мог сразу поступить в вуз после колледжа из-за высокой нагрузки и постоянного давления со стороны администрации и родителей. Лишь три года назад получил заветный дип­лом – и к этому времени у меня уже была высшая категория, я был педагогом-исследователем, – улыбается Игорь Гноевой.

После обретения популярности в соцсетях, где у павлодарского педагога немало подписчиков из других стран СНГ, он не раз, отвечая на вопросы, говорил, что в Казахстане учителя получают достойную зарплату. Да, не с первых дней работы в школе, но многое зависит от амбиций самого преподавателя, потому что и высшее образование, и категории, и, конечно же, нагрузка влияют на доход.

Но при этом Игорь Андреевич открыто говорит о проблемах – о все еще существующих старых зданиях школ, о многочисленных бумажных отчетах (это, кстати, возмущает педагога больше всего, потому что мешает работать с детьми).

– Иногда у учителя просто нет возможности качественно подготовиться к уроку, потому что важнее сдать очередной отчет. Меня это сильно напрягает, потому что я не могу позволить себе прийти к детям неподготовленным – это вызывает внутренний протест и копит усталость, – продолжает Игорь Андреевич.

Соцсети – тоже работа

Игорь отмечает, что за десять лет его собственное обучение не прекращается: меняется взгляд на детскую психологию, воспитание, нравственные ориентиры.

Отдельное внимание он уделяет теме буллинга. Игорь хорошо знает, насколько важно вовремя поддержать ребенка, да и взрослого человека. Он признается, что в начале блогерского пути сталкивался с насмешками. Его контент называли «клоунадой» и «чем попало». Было неприятно, но отдача со стороны подписчиков помогла – незнакомые люди благодарили и просили продолжать.

В итоге через соцсети сегодня он в определенной степени выполняет роль наставника. По его словам, многие пишут, задают вопросы, обращаются за советом. Отвечать всем физически не получается, но каждый новый ролик – это тоже ответ и обратная связь. В своем медиапространстве Игорь Гноевой публикует не только методические материалы с разбором тем, но и уделяет внимание психологическим аспектам работы учителя, делится размышлениями и часто использует юмор.

Все, кто общается с Игорем, видят, насколько он горит своим делом, живет профессией. Но, конечно же, есть у него и жизнь вне школы, хотя так или иначе с ней связано все. Он увлекается психологией, стал активно посещать спортзал – в том числе и потому, что должен быть примером для своих детей. А успешным считает человека, который живет в гармонии с собой, чье слово и дело совпадают, а результаты труда имеют смысл не только для тебя, но и для других.

На вопрос, зачем ему блог, он вполне конкретно отвечает – это обмен опытом, а также возможность открыто говорить о проблемах в образовании, чтобы они быстрее решались.

– Каким должен быть учитель начальных классов? Я всегда на пьедестал ставлю нравственные качества, потому что нам доверяют самое ценное, что есть у родителей, – ребенка. Ученик не должен трястись от страха ошибиться, когда учитель подходит, а наоборот, должен бежать к нему, рассказывать, что произошло. Наладить контакт с ребенком – это обязательное условие. Учитель должен быть добрым, справедливым и всегда готовым прийти на выручку. Даже если у него есть выдаю­щиеся интеллектуальные способности, но отсутствуют эти качества, он не сможет быть настоящим наставником, – утверждает Игорь Гноевой.