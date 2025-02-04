фото из архива Мухамедкали Баймуханова

Почетный журналист Казах­стана, профессор гуманитарных наук, востоковед Мухамедкали Баймуханов родился 9 августа 1944 года в предгорьях Кызыларай Актогайского района Карагандинской области. Он уроженец той священной земли, где родились выдающиеся общественные деятели Казахстана – Алихан Букейхан и Алимхан Ермеков. С ранних лет он читал произведения казахских классиков, увлеченный стремлением «учиться, знать и видеть». Эта большая любовь к родной литературе стала важнейшей частью его жизни.

В 1963-м он окончил среднюю школу в Кызыларае, затем – двухгодичное техническое училище. В 1964-м его призвали в армию, и он более трех лет служил в Москве, где стал участником движения казахской студенческой молодежи «Жас тұлпар», возглавил которое Мурат Ауэзов. Вместе с единомышленниками – Алтаем Кадыржановым и Болатханом Тайжановым – ему удалось воплотить в жизнь мечту своего отца о возрождении национального самосознания казахов и возвращении их к своим духовным и историческим корням. Членами движения также были будущие ученые Макаш Татимов, Марат Айтхожин, другие известные личности.

Целью движения была объявлена пропаганда казахской культуры, искусства и литературы, а также оказание помощи студентам-казахам­ в изучении русского языка и технических дисциплин. Впоследствии многие участники этого движения подвергались различного рода преследованиям за свои взгляды, не стал исключением и Мухамедкали Баймуханов. В наши дни «Жас тұлпар» рассматривается как патриотическое движение, предвосхитившее независимость Казахстана. В 2013 году прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию организации. Тогда же была учреждена премия «Жас тұлпар», вручаемая молодым казахстанцам за развитие культуры и укрепление патрио­тизма среди молодежи.

Во время службы в Москве все свои увольнительные дни Мухамедкали Баймуханов проводил в Московском государственном университете. Там он встретился с профессором-арабистом Григорием Щербатовым, который поддержал стремление Мухамедкали изучать арабский язык и направил его к своему ассистенту Вячеславу Рыбакову.

В 1975–1979 годах Баймуханов учился в Карагандинском государственном университете, а с 1983 по 1986 год – в Высшей школе профсоюзов в Ленинграде. Он активно занимался самообразованием в области арабистики, изучал арабскую графику, чтобы научиться перекладывать книги и стихи с арабской вязи на казахский шрифт. Родная литература стала для него главным смыслом жизни и источником вдохновения. Впрочем, он не только переводил на казахский язык произведения других авторов, но и сам их соз­давал.

Мухамедкали Баймуханов – автор историко-документального романа «Абылай заманы» (2005), объемного труда «Адамды өз атымен атайтын халық» (2000), а также эссе «Қызыларай баурайында» (2013).

В историческом романе «Абылай заманы» он детально описал судьбу казахского народа периода XVIII века, создал образы казахских батыров и биев, подчеркивая их боевое братство и взаимную поддержку. Этот труд, по оценкам критиков, ценен как для широкой аудитории, так и для историков. Востоковед стал известным специалистом по тюрко-чагатайской литературе и арабскому языкознанию: именно он переложил написанную в прошлом веке рукопись народного поэта Кенишбая Жубандыкулы с чагатайского письма на казахский шрифт.

Ученый-лингвист преподавал дисциплину «Риторика казахского народа» в карагандинской школе им. Ахмета Байтурсынулы, продолжая в это время свою научную деятельность. В это время в свет вышла его книга «Адамды өз атымен атайтын халық», посвященная единству тюркских народов.

Широкая общественность знает Мухамедкали Баймуханова и как талантливого журналиста. В его авторской программе «Жақсылардан ғибрат», которая выходила на карагандинском телеканале более двадцати лет, нашли отражение многие события из жизни независимого Казахстана. Он занимался исследованиями, много работал, чтобы сохранить историко-культурное наследие нашего народа для будущих поколений.

Сегодня Мухамедкали Баймуханов продолжает активную деятельность в области науки и образования в Национальном центре рукописей и редких книг в Астане, является профессором гуманитарных наук. В своей научной работе он заново переосмыс­лил сборник казахских летописей XVII века «Джамиу ат-таварих», созданный историком Кадырали Жалаири. По мнению директора центра Жандоса Болдыкова и других специалистов в области истории и филологии, этой работой он значительно обогатил историю Казахстана ранее неизвестными ценными данными.

Кроме того, он перевел отрывок из книги Ходжи Ахмета Ясави «Дивани Хикмет», изданной в Казани в 1912 году, с чагатайского на казахский язык. В рамках проекта «Архив-2025» он также перевел на казахский язык чагатайские тексты из журнала «Шора», изданном в Оренбурге в 1908 году. В нем были опубликованы важные исторические сведения о Чингисхане. Под его авторством в журнале «Наследие Великой степи» опубли­кована статья «Знаменитые люди и великие ханы».

В рамках проекта «Архив-2025» специалистами Национального центра рукописей и редких книг были привезены из Стамбула стихи и письма Зейнела Сурмели. Этот поэт был непосредственным свидетелем мигра­ции казахов в годы голода и сталинских репрессий в Турцию. Мухамедкали Баймуханов переложил с арабской графики на казахский язык рукописи Зейнела Сурмели и представил их научному миру.

Мухамедкали Баймухановым также переложены на кириллицу рукописи, рассказы, стихи забытых казахских писателей минувших лет, хранившиеся в частных коллекциях. В результате этого кропотливого труда в этом году издан сборник «Ауыз әдебиетінің үлгілерінен».

Для специалистов Национального центра рукописей и редких книг Мухамедкали Баймуханов проводит занятия по изучению арабского языка.

В прошлом году Мухамедкали Баймуханов отметил свое 80-летие. В знак признания заслуг он был награжден почетной грамотой Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации. Научные исследования и долгие годы служения науке дают право называть Мухамедкали Баймуханова настоя­щим хранителем духовного наследия казахского народа. Сейчас он продолжает нести свою почетную миссию по распространению исторических знаний, методов работы с древними текстами среди новых поколений казахстанских ученых. По словам коллег, жизненный путь и достижения Мухамедкали Баймуханова являются образцом беззаветного служения науке и Отечеству.