Ударившего кошку о дерево талдыкорганца задержала полиция
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Полицейские города Талдыкоргана установили мужчину, издевавшегося над кошкой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Провинившимся оказался 39-летний местный житель. 24 января мужчину задержали.
В свое оправдание он пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и, когда собирался вывести ее на улицу, животное поцарапало ему руку, что разгневало его.
Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, позже кадры попали в Сеть. На них видно, как мужчина вначале с силой бросил кошку о дерево, а затем пнул покалеченное животное ногой.
Сейчас задержанному грозит ответственность по уголовной статье «Жестокое обращение с животным». Досудебное расследование по факту взято на контроль.