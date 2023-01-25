Ударившего кошку о дерево талдыкорганца задержала полиция

Полицейские города Талдыкоргана установили мужчину, издевавшегося над кошкой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Провинившимся оказался 39-летний местный житель. 24 января мужчину задержали.

В свое оправдание он пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и, когда собирался вывести ее на улицу, животное поцарапало ему руку, что разгневало его.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, позже кадры попали в Сеть. На них видно, как мужчина вначале с силой бросил кошку о дерево, а затем пнул покалеченное животное ногой.

Сейчас задержанному грозит ответственность по уголовной статье «Жестокое обращение с животным». Досудебное расследование по факту взято на контроль.