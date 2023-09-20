Удивительный город на Иртыше

Так, в Семипалатинске в 1873 году открылся первый на территории Казахстана телеграф, который позволил осуществлять оперативную связь. 24 мая 1891 года купец Муллашев провел первую телефонную линию между своим домом и магазином, расположенным на другой стороне улицы. В 1900 году купцом Плещеевым устроена первая телефонная сеть на 48 номеров и установлен первый коммутатор.

Историко-краеведческий музей Семипалатинска, распахнувший свои двери в 1883-м, – старейший в Казахстане. Областная библиотека им. Абая – первая публичная библиотека. Музей им. Абая, открытый в 1940-м, является первым в истории Казахстана литературным музеем.

В конце 1897 года купец Махотин привез в город проекционный и съемочный агрегат и через два года после премьеры фильма братьев Люмьер показал это синематографическое чудо семипалатинцам в специально обустроенном помещении. Это был первый киносеанс в Казахстане. Учительская семинария, открытая в сентябре 1903 года, стала первым педагогическим образовательным учреждением Казахстана. Здесь в разные годы учились Жусипбек Аймауытов, Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан, Азиль­хан Нуршаихов и другие знаменитые казахстанцы.

В 1910 году купец Плещеев построил на берегу Иртыша насосную станцию, которая подавала воду в несколько особняков местной знати. Это был первый водопровод в Казахстане, от него работали три первых в городе фонтана. Плещеевская насосная станция не только вошла в историю и является памятником промышленной архитектуры, но и до сих пор выполняет свои функции, обеспечивая семейчан водой.

В Семипалатинске началась и история казахстанского футбола. В 1913 году в городе появилась первая в Центральной Азии футбольная команда «Ярыш», где полузащитником играл будущий классик Мухтар Ауэзов.

Семипалатинск – родина первого национального цирка, в котором выступал всемирно известный Хаджимукан. В первое десятилетие ХХ века город на Иртыше привлекал сотни зрителей цирковыми чемпионатами, где силачи демонстрировали свою мощь, тягая пудовые гири или сходясь в поединках. А в 1914-м впервые состоялось первенство на звание абсолютного чемпиона Семипалатинской губернии.

Первый архив в Казахстане также был создан в Семипалатинске. 29 марта 1920 года губернский революционный комитет принял решение: «Создать губернский архивный фонд для собирания и хранения ценнейших документов по истории края».

Железнодорожный мост через Иртыш в Семее – самый крупный на легендарном Турксибе. Укладка первого звена трассы от станции Семипалатинск произошла 15 сентября 1927 года. Открытие железной дороги описано в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В книге Турксиб представлен как Восточная магистраль, а станция Айнабулак описана под названием Гремящий Ключ. Именно здесь Остап Бендер получил желанный миллион у подпольного миллионера Корейко. Кстати, авторы романа присутствовали на смычке в качестве корреспондентов московской газеты «Гудок».

Первый Гимн Казахстана тоже родом из Семея, как и его автор. В 1943-м вышло постановление о гимнах, в каждой советской республике был объявлен конкурс на лучший поэтический текст. Лучшими признали стихи поэта, ученого и переводчика Каюма Мухамедханова, чье имя носит одна из центральных улиц Семея.

Первое общественное объединение, официально зарегистрированное в истории независимого Казахстана, – международное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск». 29 августа 1991 года Президент КазССР Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Это был первый в истории человечества прецедент не только тотального прекращения испытаний оружия массового поражения, но и добровольного отказа от внушительного ядерного арсенала, четвертого в мире по мощности.

Город был и родоначальником системы КСК: именно здесь в конце 1990-х появились первые в республике кооперативы собственников квартир. Зарождение казахстанского Интернета также связано с Семеем. В 1999-м в городе был создан Казахский центр сетевой информации, который по сей день обеспечивает доступ и поддержку всех доменных имен KZ во Всемирной сети.

А в 2002 году в Семее было открыто движение по подвесному автомобильному мосту через Иртыш общей протяженностью 1 086 метров – единственному в СНГ и 17-му в мире.

3 мая 1997 года Семипалатинская область была упразднена, а ее территория в полном составе передана в Восточно-Казахстанскую область. Почти полтора года назад, 8 июня 2022-го, Семей вновь обрел статус областного центра – теперь уже вновь образованной области Абай.

Семей сегодня

Пожалуй, главное спортивное событие этого года не только в городе и области, но и по всей в стране – возрождение легендарной футбольной команды «Елимай». Конечно, сейчас это уже другая команда со своим особенным стилем. Но каждая игра в Семее, даже в будние дни, собирает более 6 тыс. болельщиков. Главным тренером команды стал наш прославленный земляк, легендарный футболист Самат Смаков, который делает ставку на воспитанников семейского футбола. Сейчас команда играет в Первой лиге: за весь сезон, который подходит к концу, ребята не допустили ни одного поражения.

Изменения за год в Семее заметны, может быть, они не так быстро происходят, как хотелось бы самим горожанам. Но, согласитесь, за пос­ледние 25 лет город пришел в упадок, и за год с небольшим даже при очень большом желании невозможно привести в порядок всю инфраструктуру. Горожане отмечают, что в Семее стало чище, преобразились фасады домов, строится очень много новых. Во дворах многоэтажек обустроены новые детские и спортивные площадки.

Началось строительство нового автомобильного моста через Иртыш. До конца года планируется устройство опор № 2, 3, 6, 8, сооружение временных опор для сборки пролетного строения. Общая длина нового сооружения составит 1,3 км, ширина – 23 м. Мост будет металлическим, с девятью опорами и восемью пролетами. Планируется, что мост будет четырехполосным. Одна полоса для движения транспорта составит 3,75 м. Завершить строительство обещают в следующем году. А старый автогужевой мост станет полностью пешеходным.

В областном центре нынешним летом проведен средний ремонт на сорока улицах общей протяженностью 60 км. Кроме того, начнется строительство улицы от дороги Омск – Майкапшагай до торгово-логистического центра «Северный». На реализацию этого проекта стоимостью в 2,3 млрд тенге из республиканского бюджета выделено 900 млн тенге.

Один из главных вопросов, который беспокоит семейчан, – теплоснабжение. Прошлой зимой горожане несколько раз оставались без тепла, на котельных из строя выходило оборудование. На правом берегу Семея имеется дефицит тепловой энергии 118 Гкал. Для увеличения тепловой мощности на 40 Гкал реконструируют котельные «Габбасова» и «Центр».

Самая же наболевшая проблема в данной сфере – изношенные тепловые сети. Общая их протяженность в области составляет 455,2 км, средний износ – 63,8%. Более 290 км линий подлежат реконструкции.

Ведутся работы по разработке проект­но-сметной документации по 23 проектам в рамках меморандумов, что позволило сэкономить 2,2 млрд тенге бюджетных средств. Одним из крупных проектов в сфере теплоснабжения станет строительство ТЭЦ-3, которая позволит решить проблему дефицита тепловой энергии в правобережной части города.

На данный момент проходит процедура разработки технико-экономического обоснования строительства ТЭЦ-3. Предполагается, что установленная тепловая мощность объекта в Семее составит 1 200 Гкал⁄час, а электрическая – 360 МВт. Предварительная стоимость работ оценивается в 482 млрд тенге.

Как будет выглядеть Семей через несколько лет, покажет разрабатываемый генеральный план. Построить предстоит много, но необходимо строить так, чтобы сохранять старинные здания, а новые вписывать в единый архитектурный ансамбль.

В новом документе должно быть учтено все: план застройки, снос ветхих домов на левом берегу, разработка единого дизайн-кода, благоустройство дворов и мест для досуга горожан, ремонт фасадов многоэтажек. Плюс ко всему предусмотрено строительство объектов здравоохранения и образования.

В частности, в ближайшие два года планируется построить областную больницу, детскую областную больницу, центр крови. Началось строительство здания для областного суда.

В рамках пилотного проекта «Комфорт­ная школа» система образования области должна пополниться 11 новыми объектами на 5 700 мест, пять из них начнут строить в этом году. За счет корпорации KAZ Minerals в микрорайоне «Заря» уже строят современную школу на 1 200 мест.

В этом году сдали в эксплуатацию новый реабилитационный центр стоимостью 7,1 млрд тенге на 150 мест для детей и взрослых с инвалидностью 1-й и 2-й группы.

До 2027 года в Семее построят Дворец школьников, Конгресс-холл, ледовый модуль, драматический театр. Появятся другие объекты культуры и спорта.

С Днем рождения!

Три дня в областном центре проходили концерты, фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия.

К слову, за неделю до Дня города в Семее прошли соревнования по драг-рейсингу. Любители скоростной езды буквально отвели душу. Еще бы! Раньше они гоняли по трассе, ведущей в аэропорт, после чего приходилось оплачивать немалые штрафы, а то и вовсе вызволять своего стального коня со штрафной стоянки. Участникам и зрителям соревнования понравились, а организатор – отдел спорта Семея – получил одобрение.

Со спортом в Семее все в порядке. Все лето горожане совершенно бесплатно занимались фитнесом, зумбой, йогой, кроссфитом, скандинавской ходьбой на свежем воздухе под руководством профессиональных тренеров. Прошел масштабный Абай-марафон, собравший очень много участников.

День города начался тоже со спортивного мероприятия – с международного велопробега Benelux Bicycle Tour. В велогонке приняли участие посол Королевства Нидерландов в Казахстане Андре Карстенс, аким Семея Нурбол Нурсагатов, а также около пятисот горожан. Добавим, что данный велопробег ранее проводился в Астане, Алматы и Актобе. Участники проехали 10 км через Центральную площадь до улицы Селевина.

В особенный для семейчан день впервые прошел детский инклюзивный фестиваль «Аман келешек». Десятый по счету фестиваль впервые организован за пределами Алматы. Расширяя географию социально значимого проекта, организаторы намерены сделать его еще доступнее для юных казахстанцев. Мероприятия фестиваля состоялись в городском Дворце культуры и на площади возле него. В нем приняли участие более пятисот воспитанников детских домов и социальных учреждений, а также учащиеся общеобразовательных школ области Абай.

Сразу после открытия фестиваля четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин провел утреннюю разминку. В течение дня в рамках фестивальной программы прошла панельная сессия «Инклюзия в Казахстане», турнир Big Games, показ инклюзивного кино, мас­тер-класс по театру соучастия, лекция «Со­циальная модель инвалидности», авторский психологический тренинг для родителей «Мой ребенок уникален», адаптивная физиотренировка, кулинарный ворк­шоп, мастер-класс по дефиле, инклюзивное fashion-шоу, художественная выставка с описанием работ на шрифте Брайля, а также выступление звезд казахстанской эстрады Али Окапова и Мади Рымбаева.

На фестивале в качестве экспертов, спикеров и гостей выступили руководитель социальных проектов при Сенате Парламента РК Баян Жалмаганбетова, блогеры Ардан Галымулы, Томирис Атажанова, Еркебулан Рустемов, художник Нурлан Утепбаев, посол Королевства Нидерландов в РК Андре Карстенс, посол Канады в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Алан Хамсон, режиссер Азиз Заиров, режиссер театра инклюзивного и социального искусства Adamdart Алексей Ракульцев, член паралимпийской сборной РК Айсулу Сулейменова, врач-психотерапевт, педиатр, нарколог Махаббат Шарипова.

Как рассказали организаторы, детский инклюзивный фестиваль «Аман келешек» проводится с 2014 года. За это время в нем приняли участие более 15 тыс. воспитанников детских домов, коррекционных учреж­дений и учащихся общеобразовательных школ из разных регионов страны. Восемь лет они собирались в Алматы, а во время пандемии фестиваль проходил в режиме онлайн. Из года в год сохраняется главная ценность фестиваля: в нем на равных условиях участвуют ребята с особенностями в развитии и их здоровые сверстники. Миссией проекта на протяжении десяти лет является развитие инклюзии в Казахстане.

В праздновании Дня города приняли участие все горожане. Школьники представили на выставке изделия ручной работы. Макеты исторических зданий города, поделки в национальном стиле создавали особенное праздничное настроение. На фестивале «Осенняя феерия» для маленьких гостей праздника была организована развлекательная программа с участием современных танцевальных, молодежных музыкальных коллективов, стендовых шоу, аниматоров.

В спортивном мероприятии «Семей батыры», которое впервые состоялось на городском Арбате, приняли участие сильнейшие спортсмены Семея. Участники соревновались в беге с гирями, удержании железа на максимальном расстоянии, подъеме гири, приседании с бревном, подъеме гири выше плеч, подъеме колеса. Среди мужчин в весовой категории до 100 кг по силовому экстриму первое место занял Анд­рей Петров. Обладателем первого места среди мужчин в весовой категории более 100 кг стал Аслан Бекбосынов. Победители получили в качестве приза по 250 тыс. тенге. Победителям и призерам, помимо денежного вознаграждения, были вручены медали и сертификаты.

Настоящий праздник сладкоежек устроили семейские кондитеры – они испекли 20-метровый торт. Вместе с горожанами и гостями города украсили громадное лакомство, а затем всех угостили.

Тут же было организовано соревнование по поеданию легендарных пончиков. Для большинства семейчан эти пончики – вкус детства. Ливер в воздушном тесте, обжаренном со всех сторон, и с невероятным ароматом уже давно стал своеобразным брендом Семея. За ними приезжают с разных концов Семея и даже заказывают из других городов.

Правда, в поедании на скорость мясных пончиков соревновались представители сильного пола. А девушки соревновались в поедании моти – японского десерта. Среди девушек первое место заняла Инкар Есетова – с пятью пирожными она справилась за 42 секунды. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет первое место по быстрому поеданию пончиков занял Жаркын Кикбаев – он съел пять мясных пончиков за 2 минуты 57 секунд. Среди мужчин в возрасте 35–50 лет самым быстрым в поедании пончиков стал Оралбек Сарбасов.

В эти праздничные дни состоялась премьера клипа на песню «Семей-Семипалатинск» Диаза Мусалимова. Создатели постарались показать жизнь старинного города на Иртыше, его быт, традиции и гостеприимство.

Трехдневные празднования завершились концертом в формате Open Air на Цент­ральной площади Семея. На сцене перед горожанами выступили звезды эстрады Raim, Нурболат Абдуллин, Маржан Арапбаева, Еркеш Хасен, Мади Рымбаев, Али Окапов. Праздник завершился красочным фейерверком.

В таких случаях обычно говорят: «Праздник удался!» Что есть, то есть. В Семее давно не было масштабных праздников, а тут и количество посетивших праздник горожан впечатляет – 25 000!

И теперь остается лишь пожелать дальнейшего процветания этому замечательному городу!