Угольный запас

На брифинге в региональной службе коммуникаций сообщили, что в июле в область поставлено свыше 35 тыс. тонн угля при общей потребности в твердом топливе в 1 млн 21 тыс. тонн. Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Руслан Муздыбеков призвал население и хозяйствую­щие субъекты не откладывать до последнего заготовку топлива, чтобы потом не стоять в очередях и не переплачивать за него.

Для прохождения отопительного сезона автономные котельные бюджетных организаций нуждаются в 140,2 тыс. тонн угля. Из этого объема пока заготовлено лишь 19%. Теплоснабжающие предприятия за зиму используют 129,7 тыс. тонн. Из этого объема запасено 2,5 тыс. тонн, или 2%.

Самым массовым потребителем угля является население, используя для обогрева 468,5 тыс. тонн, а также тепличные хозяйства, потребность которых составляет 282,9 тыс. тонн. Товаропроизводителями Сарыагашского, Казыгуртского, Сайрамского, Ордабасинского районов приобретено 33,7 тыс. тонн угольного топлива.

Для координации работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону создан областной штаб, в соответствии с графиком работы ежемесячно проводятся его заседания.

По данным АО «КТЖ-Грузовые перевозки», с 1 мая по 30 июля текущего года в область было доставлено 156,5 тыс. тонн угля. Количество вагонов с углем постоянно растет.

Приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК для обеспечения энергетической безопасности и стабильности угольного рынка введен запрет на автомобильный экспорт угля сроком на шесть месяцев текущего года, вплоть до 26 ноября. Транспортировкой топлива для коммунально-бытовых нужд в области занимаются 16 региональных операторов, которые определены акиматами районов, городов.

Руслан Муздыбеков считает, что в настоящее время уровень закупок необходимого объема угля со стороны населения и тепличных хозяйств является низким.

– Да, сейчас на юге тепло, даже очень жарко, но с наступлением осени все изменится, – подчерк­нул Руслан Муздыбеков. – В осенне-зимние месяцы потребность в угле резко возрастает. Из-за этого могут возникнуть угрозы спекулятивного повышения цен со стороны посредников. Вот почему перед началом отопительного сезона необходимо полностью позаботиться о необходимых угольных запасах. Призываю покупать каменное топливо на железнодорожных тупиках своих регионов без очередей. По информации региональных операторов, сейчас на угольных складах находится 126,5 тыс. тонн угля. Достаточно только закупить его у местных угольных складов и организовать доставку.

Анализ показывает, что средняя цена на шубаркольский уголь в зависимости от качества достигает от 15 до 20 тыс. тенге за тонну. С учетом стоимости доставки в отдаленные населенные пункты цены увеличиваются и варьируются в среднем от 18 до 24 тыс. тенге за тонну.

Сейчас 10% угля, отгружаемого с угольных разрезов, сбывается через товарную биржу. Отраслевым министерством планируется увеличить этот объем до 50%.

Кроме того, прорабатывается вопрос раздельного проведения торгов товарной биржи по мере необходимости для каждого региона. Это означает, что объем угля, поставляемого в область через региональных операторов, соответственно, увеличится на 40%, повысится значимость статуса регионального оператора. В связи с этим руководитель управления призвал организации, которые занимаются поставками угля в области, но не являются региональными операторами, официально получить этот статус. Для чего нужно обратиться с необходимыми документами в акиматы соответствующих райо­нов и городов.