Угольный запас

Свежий выпуск
0
Махаббат Жаксылыкова, Туркестанская область

Закупать уголь летом советуют чиновники жителям и хозяйствующим субъектам Южного Казахстана.

фото автора

На брифинге в региональной службе коммуникаций сообщили, что в июле в область поставлено свыше 35 тыс. тонн угля при общей потребности в твердом топливе в 1 млн 21 тыс. тонн. Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Руслан Муздыбеков призвал население и хозяйствую­щие субъекты не откладывать до последнего заготовку топлива, чтобы потом не стоять в очередях и не переплачивать за него.

Для прохождения отопительного сезона автономные котельные бюджетных организаций нуждаются в 140,2 тыс. тонн угля. Из этого объема пока заготовлено лишь 19%. Теплоснабжающие предприятия за зиму используют 129,7 тыс. тонн. Из этого объема запасено 2,5 тыс. тонн, или 2%.

Самым массовым потребителем угля является население, используя для обогрева 468,5 тыс. тонн, а также тепличные хозяйства, потребность которых составляет 282,9 тыс. тонн. Товаропроизводителями Сарыагашского, Казыгуртского, Сайрамского, Ордабасинского районов приобретено 33,7 тыс. тонн угольного топлива.

Для координации работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону создан областной штаб, в соответствии с графиком работы ежемесячно проводятся его заседания.

По данным АО «КТЖ-Грузовые перевозки», с 1 мая по 30 июля текущего года в область было доставлено 156,5 тыс. тонн угля. Количество вагонов с углем постоянно растет.

Приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК для обеспечения энергетической безопасности и стабильности угольного рынка введен запрет на автомобильный экспорт угля сроком на шесть месяцев текущего года, вплоть до 26 ноября. Транспортировкой топлива для коммунально-бытовых нужд в области занимаются 16 региональных операторов, которые определены акиматами районов, городов.

Руслан Муздыбеков считает, что в настоящее время уровень закупок необходимого объема угля со стороны населения и тепличных хозяйств является низким.

– Да, сейчас на юге тепло, даже очень жарко, но с наступлением осени все изменится, – подчерк­нул Руслан Муздыбеков. – В осенне-зимние месяцы потребность в угле резко возрастает. Из-за этого могут возникнуть угрозы спекулятивного повышения цен со стороны посредников. Вот почему перед началом отопительного сезона необходимо полностью позаботиться о необходимых угольных запасах. Призываю покупать каменное топливо на железнодорожных тупиках своих регионов без очередей. По информации региональных операторов, сейчас на угольных складах находится 126,5 тыс. тонн угля. Достаточно только закупить его у местных угольных складов и организовать доставку.

Анализ показывает, что средняя цена на шубаркольский уголь в зависимости от качества достигает от 15 до 20 тыс. тенге за тонну. С учетом стоимости доставки в отдаленные населенные пункты цены увеличиваются и варьируются в среднем от 18 до 24 тыс. тенге за тонну.

Сейчас 10% угля, отгружаемого с угольных разрезов, сбывается через товарную биржу. Отраслевым министерством планируется увеличить этот объем до 50%.

Кроме того, прорабатывается вопрос раздельного проведения торгов товарной биржи по мере необходимости для каждого региона. Это означает, что объем угля, поставляемого в область через региональных операторов, соответственно, увеличится на 40%, повысится значимость статуса регионального оператора. В связи с этим руководитель управления призвал организации, которые занимаются поставками угля в области, но не являются региональными операторами, официально получить этот статус. Для чего нужно обратиться с необходимыми документами в акиматы соответствующих райо­нов и городов.

#уголь #брифинг #запас #Южный Казахстан

Популярное

Все
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
СКВЕРная история
Отличный дебют!
Творчество молодых
Кому должен служить аким?
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Творчество молодых
За буйки не заплывать!
От волокна до текстиля
Большая перемена

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]