Теперь принуждение к вступлению в брак будет наказываться денежным штрафом

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе рассмотрения поправок по вопросам оптимизации УК, УПК и УИК депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс новой статьёй 125-1 «Принуждение к вступлению в брак», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Теперь принуждение к вступлению в брак будет наказываться денежным штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, а также лишением свободы на срок до двух лет.

В случае, если это деяние сопряжено с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц либо с использованием служебного положения, то срок лишения свободы увеличивается – от трёх до семи лет. А при наступлении тяжких последствий будет применяться лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

При этом по предложению Правительства лицо, похитившее человека и добровольно его освободившее, не будет освобождаться от уголовной ответственности, даже если в его действиях не содержится состава иного преступления.