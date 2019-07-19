Уголовные дела в отношении экс-руководителей НЦТ не связаны с ЕНТ – Смагулов

Общество
Екатерина Елисеева
Фото Kazpravda.kz Талгат Аханов
Уголовные дела в отношении бывшего руководителя национального центра тестирования не имеет отношения к заданиям ЕНТ. Об этом заявил и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов на брифинге в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Два уголовных дела, которые есть сейчас по отношению к бывшему руководству центра, связаны с административно-хозяйственной деятельностью, то есть, не имеют абсолютно никакого отношения к тестовым заданиям, процедуре сохранения секретности. Речь идет об административно-хозяйственных функциях, о распределении денежных потоков при покупке гостиничных услуг. У нас много экспертов приезжают, мы им всем обеспечиваем гостиницы. К сожалению, там были допущены определенные нарушения законодательства. Из-за этого были возбуждены уголовные дела, но ни в коем случае они не связаны с нашей основной деятельностью", – сказал Дидар Смагулов. 

Ранее сообщалось о том, что несколько руководителей РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК задержаны за коррупционные преступления. Бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования подозревается в получении взятки в виде новой автомашины "Тойота Камри", стоимостью свыше 9 миллионов тенге, за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования.

Также за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года, который через посредника в 2017-2018 годах на системной основе получал взятки в особо крупных размерах. С санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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