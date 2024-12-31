Угроза возможного схода снежных лавин сохраняется в ВКО

В ближайшие дни спасатели рекомендует воздержаться от поездок и походов в горы

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

По информации Восточно-Казахстанского филиала ГУ «Казселезащита» в связи с неустойчивостью снежного покрова с 30 декабря 2024 года по 2 января 2025 года в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин, сообщает Kazpravda.kz

«Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок и походов в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону», – говорится в распространенной информации.

Там же добавили, что единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112».