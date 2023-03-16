Угрозу цунами объявили в Тонга после землетрясения

В Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 7, объявлена угроза цунами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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В Тонга, в южной части Тихого океана, зарегистрировали землетрясение магнитудой 7. Помимо этого, объявлена угроза цунами.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 1 011 километров к югу от столицы Тонга Нукуалофы, в которой живут 22,4 тысячи человек. Очаг расположился на глубине 10 километров.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки стали самыми мощными в стране за последние 84 года. В результате погибли почти 48 тысяч человек, еще 115 тысяч получили ранения. После в ООН оценили экономический ущерб от землетрясений в Турции — он превысит 100 миллиардов долларов.