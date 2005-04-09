Указ Президента Республики Казахстан

О проведении отчетных встреч руководителей местных исполнительных органов с населением

В соответствии со статьями 17 и 21 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» и в целях дальнейшей демократизации казахстанского общества, информированности населения о проводимых в стране реформах, повышения ответственности и подотчетности исполнительных органов перед населением, широкого вовлечения народа в процесс государственного управления1. Акимам всех уровней ежегодно в течение первого квартала проводить отчетные встречи с населением, в ходе которых информировать о реализации проводимых в стране реформ, социально-экономическом развитии соответствующей административно-территориальной единицы за истекший год, задачах и основных направлениях ее дальнейшего развития. 2. Акимам областей (города республиканского значения, столицы) не позднее месяца со дня проведения отчетных встреч информировать Администрацию Президента и Правительство Республики Казахстан об их результатах. 3. Правительству Республики Казахстан по итогам отчетных встреч принимать соответствующие меры. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 6 апреля 2005 года № 1546