Указ Президента Республики Казахстан

О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая

Рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан­ в области литературы и искусства имени Абая,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая:

1) Жайлыбай Ғалым, поэту – за сборник стихов и поэм «Ай таңбалы арғымақ»;

2) Жақыпбай Нұрқанат, режиссеру – за мюзикл «Жібек»;

3) Мыржықбай Кенжеғали Тұрсынбекұлы, певцу – за концерт «Жүрегім, нені сезесің?»;

4) Саукетаеву Туруспеку, писателю – за роман «Желқайық»;

5) Сегізбай Кәдірбек, писателю – за роман «Тағдыр толқыны»;

6) Смагулову Сембигали Абзалбековичу, скульптору – за скульптурную композицию «Үш арыс»;

7) Тұрысбек Секен Кәрімұлы, композитору – за сборник стихов, клавир, партитур песен и кюев «Тәтті мұң».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 20 октября 2022 года

№ 1050