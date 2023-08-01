Указ Президента Республики Казахстан Указы 1 августа 2023 г. 0:00 0 О награждении орденом «Айбын» ІІ степени Руденко А. И. Указ Президента Республики Казахстан О награждении орденом «Айбын» ІІ степени Руденко А. И. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить орденом «Айбын» ІІ степени Руденко Александра Ивановича – учителя начальной военной подготовки КГУ «Школа-гимназия № 32» акимата города Астаны (посмертно). 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 31 июля 2023 года № 293