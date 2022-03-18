Указы Указ Президента Республики Казахстан 18 марта 2022 г. 13:51 О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан: присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды: Жаканову Илье – писателю, город Атырау. 2. За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан: присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»: Шарманову Турегельды – президенту Казахской академии питания, город Алматы. 3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 17 марта 2022 года № 838