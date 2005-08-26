Указ Президента Республики Казахстан

О назначении Мырзахметова А. И. министром сельского хозяйства Республики Казахстан
Назначить Мырзахметова Аскара Исабековича министром сельского хозяйства Республики Казахстан.
Президент Республики Казахстан
Н. Назарбаев
Астана, Акорда, 25 августа 2005 года,
№ 1635
Мырзахметов Аскар ИсабековичРодился в 1962 году. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, целевую аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. Кандидат сельскохозяйственных наук.
Работал научным работником в системе Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, вице-президентом акционерного общества «Республиканская биржа «Казахстан», генеральным директором акционерного общества «Агро-Лизинг». В 1999 году назначался вице-министром сельского хозяйства республики. С июня 2002 года — первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.