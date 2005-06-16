О назначении на 19 августа 2005 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан», в связи с истечением конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных в сентябре 1999 года,1. Назначить на 19 августа 2005 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. 2. Правительству Республики Казахстан, акимам областей и городов Астаны и Алматы принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. 3. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 16 июня 2005 года, № 1591