Указ Президента Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 2) статьи 16 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемые: 1) Положение о Высшей аудиторской палате Респуб­лики Казахстан; 2) изменения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан. 2. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу. 3. Высшей аудиторской палате Республики Казах­стан принять меры, вытекающие из настоящего Указа. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года № 5 УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года № 5 ПОЛОЖЕНИЕ о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан Глава 1. Общие положения 1. Высшая аудиторская палата Республики Казахстан (далее – Высшая аудиторская палата) является высшим органом государственного аудита и финансового контроля, осуществляющим в соответствии с Законом Рес­публики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» внешний государственный аудит и финансовый контроль, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан. 2. Высшая аудиторская палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением. 3. Высшая аудиторская палата является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, свой флаг, логотип, счета в органах казначейства в соответствии законодательством Рес­публики Казахстан. 4. Высшая аудиторская палата вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени. 5. Высшая аудиторская палата имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 6. Высшая аудиторская палата по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения в виде постановлений, нормативных постановлений или приказов Председателя Высшей аудиторской палаты, если принятие такого решения отнесено настоящим Положением или действующим законодательством Республики Казахстан к компетенции Председателя Высшей аудиторской палаты. 7. Структуру Высшей аудиторской палаты образуют Председатель, члены и аппарат Высшей аудиторской палаты. Лимит штатной численности Высшей аудиторской палаты утверждается Президентом Республики Казахстан. 8. Местонахождение Высшей аудиторской палаты: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 8. 9. Настоящее Положение является учредительным документом Высшей аудиторской палаты. 10. Финансирование деятельности Высшей аудиторской палаты осуществляется из республиканского бюджета в соответствии c законодательством Республики Казахстан. 11. Высшей аудиторской палате запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Высшей аудиторской палаты. Если Высшей аудиторской палате законодательными актами Республики Казахстан предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета. Глава 2. Задачи и полномочия Высшей аудиторской палаты 12. Задачи Высшей аудиторской палаты – анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными) для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны. 13. Полномочия: 1) права: участвовать в реализации бюджетной политики, разрабатывать предложения по совершенствованию бюджетного законодательства Республики Казахстан и развитию финансовой системы Республики Казахстан и представлять их на рассмотрение соответствующим уполномоченным органам; заслушивать соответствующую информацию должностных лиц объектов государственного аудита по вопросам, связанным с проведением внешнего государственного аудита; запрашивать и анализировать аудиторские отчеты органов государственного аудита и финансового контроля с учетом соблюдения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны и давать рекомендации по повышению качества государственного аудита; осуществлять контроль результатов аудита, проводимого в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности и о государственном аудите, по вопросам использования бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства; представлять от имени ревизионных комиссий их интересы во взаимодействии с центральными государственными органами; по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан вносить маслихатам областей, городов республиканского значения, столицы представление на назначение (освобождение) председателя ревизионной комиссии; выносить обязательные для исполнения всеми государственными органами, организациями и должностными лицами предписания об устранении выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших; возбуждать административное производство в пределах компетенции, предусмотренной законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях; рассматривать дела об административных правонарушениях, составлять по ним протоколы и налагать административные взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях; привлекать для проведения государственного аудита соответствующих специалистов государственных органов (по согласованию с ними), а также при необходимости аудиторские организации, экспертов с оплатой при необходимости их услуг из республиканского бюджета в пределах выделенных средств; выносить рекомендации по совершенствованию бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, в том числе в области обеспечения национальной безопасности, разрабатывать и согласовывать нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам государственного аудита и финансового контроля; принимать правовые акты для координации работы уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля, в том числе по взаимодействию с другими государственными органами или организациями; размещать информацию о своей деятельности в средствах массовой информации с учетом обеспечения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны; издавать периодические сборники принятых Высшей аудиторской палатой актов, бюллетени, журналы и другие издания; осуществлять взаимодействие с соответствующими органами и международными объединениями других государств, заключать соглашения о сотрудничестве, участвовать в проведении совместных, параллельных проверок и экспертно-аналитических мероприятий, входить в состав указанных международных объединений; 2) обязанности: выполнять поручения Президента Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением государственного аудита и финансового контроля, а также иные отдельные поручения Президента Республики Казахстан; ежеквартально представлять Президенту и Парламенту Республики Казахстан информацию о работе Высшей аудиторской палаты, а также Президенту Республики Казахстан ежегодную информацию о показателях работы органов государственного аудита и финансового контроля, Парламенту Республики Казахстан – ежегодный отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год, который по своему содержанию является заключением к соответствующему отчету Правительства Республики Казахстан; принимать меры по устранению выявленных (выявляемых) в ходе государственного аудита и экспертно-аналитических мероприятий нарушений и недостатков; принимать меры по анализу и выявлению рисков экономической безопасности в пределах представленных полномочий; осуществлять оценку деятельности органов государственного аудита и финансового контроля; в случаях выявления признаков уголовных или административных правонарушений в действиях должностных лиц объекта государственного аудита передавать материалы с соответствующими аудиторскими доказательствами в правоохранительные органы или органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях; предъявлять иски в суд в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в целях обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания; осуществлять регистрацию проверок в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам в соответствии с законодательством Республики Казахстан; организовывать работу Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора; обеспечивать в пределах своей компетенции принятие мер по противодействию коррупции; размещать в единой базе данных по государственному аудиту и финансовому контролю материалы государственного аудита и финансового контроля, за исключением материалов государственного аудита и финансового контроля уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, содержащих охраняемую законом тайну, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. 14. Функции Высшей аудиторской палаты: 1) осуществляет аудит эффективности: планирования и исполнения республиканского бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы Республики Казахстан с подготовкой отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год, который по своему содержанию является заключением к соответствующему отчету Правительства Республики Казахстан; деятельности объектов государственного аудита и финансового контроля (далее – объекты государственного аудита); реализации документов Системы государственного планирования Республики Казахстан в части исполнения республиканского бюджета и использования активов государства, а по поручениям Президента Республики Казахстан также по иным направлениям; реализации планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний и планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство; влияния деятельности субъектов квазигосударственного сектора на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, социальной и других сфер государственного управления; формирования и управления государственным и гарантированным государством долгом, а также долгом по поручительствам государства; использования связанных грантов, бюджетных инвестиций, государственных и гарантированных государством займов, займов, привлекаемых под поручительство государства и активов государства; обоснованности планирования, реализуемости и эффективности осуществления государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора закупок товаров, работ, услуг; ценообразования, включая оценку разницы между размером выделенных (затраченных) национальных финансовых ресурсов на приобретение товаров, работ, услуг и рыночной стоимостью приобретенных товаров, работ, услуг; управления активами субъектов квазигосударственного сектора; налогового и таможенного администрирования; договоров; в сфере охраны окружающей среды; в сфере информационных технологий; 2) осуществляет аудит соответствия: деятельности объектов государственного аудита по использованию средств республиканского бюджета и национальных ресурсов; достоверности и правильности ведения объектами государственного аудита бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности; выполнения государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора условий договоров; полноты и своевременности поступлений в республиканский бюджет, взимания поступлений в бюджет, а также правильности возврата, зачета ошибочно (излишне) оплаченных сумм из республиканского бюджета; исполнения государственного чрезвычайного бюджета; использования средств республиканского бюджета, в том числе целевых трансфертов и кредитов, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, займов, привлекаемых под поручительство государства, поручительств и активов государства, а также финансирования исполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств; формирования и использования Национального фонда Республики Казахстан; использования активов Национального Банка Республики Казахстан только с согласия или по поручению Президента Республики Казахстан; использования субъектами квазигосударственного сектора выделенных им средств республиканского бюджета на соответствие финансово-экономическому обоснованию; 3) аудит консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета, аудит финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и государственных учреждений, за исключением Национального Банка Республики Казахстан; 4) разработка и внесение на утверждение Президенту Республики Казахстан общих стандартов государственного аудита и финансового контроля; 5) разработка правил предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов; 6) разработка и утверждение: правил проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля, включающих в том числе формы документов, принимаемых по итогам государственного аудита, логотипы Высшей аудиторской палаты и ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы (далее – ревизионные комиссии), используемые в соответствующих документах; правил проведения оценки документов Системы государственного планирования, планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний и планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство; типовой системы управления рисками, которая применяется при формировании перечня объектов государственного аудита на соответствующий год и проведении внешнего государственного аудита; типового положения о ревизионных комиссиях; процедурных стандартов внешнего государственного аудита и финансового контроля; правил разработки и утверждения процедурных стандартов внешнего государственного аудита и финансового контроля; правил формирования и ведения Единой базы данных государственного аудита и финансового контроля и пользования ее данными; правил ведения Реестра лиц, имеющих сертификат на присвоение квалификации государственного аудитора; положения о координационном совете органов государственного аудита и финансового контроля; перечня должностных лиц уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну; классификатора нарушений, выявляемых на объектах государственного аудита, по согласованию с уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; правил сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора, по согласованию с уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; положения о Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора, по согласованию с уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; правил проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и представления аудиторского заключения по аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора по согласованию с уполномоченными органами по внутреннему государственному аудиту, по управлению государственным имуществом и центральным уполномоченным органом по государственному планированию; правил профессиональной этики государственных аудиторов совместно с уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; процедурных стандартов государственного аудита и финансового контроля совместно с уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; единых принципов и подходов, устанавливаемых к системе управления рисками, совместно с уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; правил переподготовки и повышения квалификации работников органов государственного аудита и финансового контроля совместно с уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; правил взаимодействия Высшей аудиторской палаты с органами государственного аудита и финансового контроля совместно с уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; перечня предоставляемых сведений, составляющих налоговую тайну, и порядка их представления совместно с уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет; правил передачи материалов государственного аудита по выявленным правонарушениям при проведении внешнего государственного аудита и финансового контроля совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, уполномоченными органами по расследованию экономических и финансовых преступлений и противодействию коррупции; 7) согласование правил проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; 8) согласование правовых актов для координации работы уполномоченных органов по внутреннему государственному аудиту и финансовому контролю, в том числе по взаимодействию с другими государственными органами или организациями, принимаемых уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту; 9) согласование правил проведения государственного аудита и финансового контроля в специальных государственных органах Республики Казахстан, определяемых первыми руководителями данных органов; 10) осуществление предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов; 11) организация переподготовки и повышения квалификации работников органов государственного аудита и финансового контроля; 12) организация деятельности по подтверждению знаний кандидатов в государственные аудиторы, которые будут осуществлять внешний государственный аудит, в соответствии с правилами сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора; 13) проведение анализа и исследований, осуществление методологического руководства в сфере государственного аудита и финансового контроля, реализация программ обучения в области государственного аудита; 14) координация системы управления рисками уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, служб внутреннего аудита, входящих в систему органов государственного аудита и финансового контроля; 15) обеспечение развития, функционирования единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю в целях обмена информацией с органами государственного контроля и надзора, иными государственными органами, объектами государственного аудита, а также проведения электронного государственного аудита; 16) осуществление на системной основе мониторинга данных в аудиторском заключении рекомендаций и направленных для обязательного исполнения предписаний; 17) проведение контроля за соблюдением стандартов государственного аудита и финансового контроля ревизионными комиссиями, уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту для признания результатов проведенного ими государственного аудита; 18) осуществление экспертно-аналитической деятельности в отношении республиканского бюджета; 19) обобщение информации об исполнении местного бюджета для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности; 20) методическая помощь ревизионным комиссиям; 21) ведение реестра лиц, имеющих сертификат на присвоение квалификации государственного аудитора; 22) анализ итогов проводимого государственного аудита и финансового контроля, обобщение и исследование причин и последствий выявленных нарушений и недостатков в процессе исполнения бюджета, использования активов государства и субъектов квазигосударственного сектора; 23) администрирование единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю; 24) формирование перечня объектов государственного аудита на соответствующий год; 25) согласование перечня объектов государственного аудита на соответствующий год уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, ревизионных комиссий и изменений к ним; 26) организация работы координационного совета органов государственного аудита и финансового контроля; 27) осуществление экспертно-аналитической деятельности в виде предварительной, текущей и последующей оценки; 28) разработка и утверждение методики проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса; 29) проведение рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса. Глава 3. Статус, полномочия Председателя и членов Высшей аудиторской палаты 15. Руководство Высшей аудиторской палатой осуществляется Председателем Высшей аудиторской палаты, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Высшую аудиторскую палату задач и осуществление ею своих полномочий. 16. Председатель Высшей аудиторской палаты назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 17. Полномочия Председателя Высшей аудиторской палаты: 1) утверждает годовой и квартальные планы работы Высшей аудиторской палаты, в том числе по экспертно-аналитическим мероприятиям; 2) определяет полномочия членов Высшей аудиторской палаты, распределяет обязанности между должностными лицами Высшей аудиторской палаты, организует работу членов Высшей аудиторской палаты и его аппарата; 3) издает приказы, проверяет их исполнение, подписывает постановления и нормативные постановления, принятые на заседаниях Высшей аудиторской палаты; 4) утверждает структуру аппарата и согласовывает штатное расписание Высшей аудиторской палаты в пределах утвержденной Президентом Республики Казахстан общей штатной численности Высшей аудиторской палаты и средств, предусмотренных в республиканском бюджете; 5) утверждает перечень объектов государственного аудита на соответствующий год; 6) утверждает планы государственного аудита, осуществляемого в рамках перечня объектов государственного аудита на соответствующий год; 7) дает поручения членам Высшей аудиторской палаты на проведение государственного аудита и финансового контроля, определяет круг работников аппарата Высшей аудиторской палаты, которые вправе участвовать в проведении государственного аудита и финансового контроля, а также в проведении экспертно-аналитической деятельности в пределах компетенции Высшей аудиторской палаты; 8) утверждает перечень должностей Высшей аудиторской палаты, для занятия которых необходимо наличие сертификата, удостоверяющего квалификацию государственного аудитора; 9) обеспечивает организацию контроля качества аудиторской деятельности путем проведения регулярных проверок и (или) анализа документов, составляемых государственными аудиторами и иными должностными лицами органов государственного аудита и финансового контроля в ходе своей деятельности, на предмет соответствия стандартам государственного аудита и финансового контроля в порядке, определенном правилами проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля на основе системы управления рисками; 10) назначает на государственные должности и освобождает от государственных должностей работников аппарата Высшей аудиторской палаты, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции руководителя аппарата Высшей аудиторской палаты; 11) представляет Высшую аудиторскую палату во взаимоотношениях с республиканскими и зарубежными органами, организациями и должностными лицами; 12) образовывает консультативно-совещательные и консультативно-экспертные органы при Председателе Высшей аудиторской палаты; 13) вправе присутствовать на заседаниях Правительства Республики Казахстан, Палат Парламента Республики Казахстан, Правления Национального Банка Республики Казахстан и коллегий государственных органов Республики Казахстан, на любых, как открытых, так и закрытых заседаниях постоянных комитетов Палат Парламента Республики Казахстан и быть выслушанными;

14) вправе беспрепятственно знакомиться с документацией, относящейся к вопросам государственного аудита и финансового контроля, с учетом соблюдения режима секретности, коммерческой и иной охраняемой законом тайны; 15) требует и получает в установленный им срок от объектов государственного аудита необходимые справки, устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с проведением государственного аудита и финансового контроля; 16) в случае своего временного отсутствия возлагает обязанности Председателя Высшей аудиторской палаты на одного из членов Высшей аудиторской палаты; 17) утверждает персональный состав Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора; 18) возглавляет координационный совет органов государственного ауди­та и финансового контроля; 19) организует работу по оценке деятельности органов государственного аудита и финансового контроля; 20) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. 18. Мажилис Парламента Республики Казахстан заслушивает два раза в год отчет Председателя Высшей аудиторской палаты. 19. Члены Высшей аудиторской палаты назначаются на должность и осво­бождаются от должности в соответствии с законодательством Респуб­лики Казахстан. 20. Полномочия членов Высшей аудиторской палаты: 1) при осуществлении своих полномочий соблюдают требования законодательства Республики Казахстан, не должны создавать препятствия функционированию проверяемых объектов государственного аудита и вмешиваться в их текущую хозяйственную деятельность; 2) вправе присутствовать на заседаниях Правительства Республики Казахстан, Правления Национального Банка Республики Казахстан и коллегий государственных органов Республики Казахстан; 3) имеют беспрепятственный доступ к документации, относящейся к воп­росам государственного аудита и финансового контроля, а также проведения экспертно-аналитической деятельности с учетом соблюдения режима секретности, коммерческой и иной охраняемой законом тайны; 4) требуют и получают в установленные ими сроки от объектов государственного аудита необходимые справки, устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с проведением государственного аудита и финансового контроля, а также проведение экспертно-аналитической деятельности; 5) в пределах своей компетенции самостоятельно принимают решения по вопросам возглавляемых ими направлений деятельности; 6) в пределах своей компетенции утверждают программы государственного аудита с определением объемов необходимых ресурсов для эффективной организации государственного аудита и финансового контроля, а также проведения экспертно-аналитической деятельности; 7) дают поручения государственным аудиторам Высшей аудиторской палаты на проведение проверок; 8) организуют и осуществляют государственный аудит и финансовый контроль, экспертно-аналитическую деятельность Высшей аудиторской палаты; 9) обеспечивают беспрепятственное проведение государственного ауди­та и финансового контроля и экспертно-аналитической деятельности; 10) вправе присутствовать на любых, как открытых, так и закрытых заседаниях постоянных комитетов Палат Парламента Республики Казахстан и быть выслушанными; 11) организуют проведение контроля результатов аудита, проводимого в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности и законом о государственном аудите и финансовом контро­ле, по вопросам использования бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства; 12) для признания результатов государственного аудита ревизионных комиссий, уполномоченного органа по внутреннему государственному ауди­ту организуют проведение контроля за соблюдением ими стандартов государственного аудита и финансового контроля; 13) осуществляют иные полномочия в соответствии с законами Респуб­лики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. 21. Для реализации своих полномочий Председатель и члены Высшей ауди­торской палаты принимают документы по результатам государственного аудита и экспертно-аналитической деятельности. 22. Председателю и членам Высшей аудиторской палаты выдаются удос­товерения, подписываемые Президентом Республики Казахстан. 23. Аппарат Высшей аудиторской палаты возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Глава 4. Имущество Высшей аудиторской палаты 24. Высшая аудиторская палата может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Имущество Высшей аудиторской палаты формируется за счет имущества, переданного ей собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и из иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. 25. Имущество, закрепленное за Высшей аудиторской палатой, относится к республиканской собственности. 26. Высшая аудиторская палата не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ней имуществом и имущест­вом, приобретенным за счет средств, выданных ей по плану финансирования, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. 27. Должность Председателя Высшей аудиторской палаты по условиям материально-бытового и медицинского обеспечения, а также транспортного обслуживания приравнивается к должности министра, а должность члена Высшей аудиторской палаты – к должности вице-министра. 28. Материально-техническое обеспечение и транспортное обслуживание деятельности Высшей аудиторской палаты осуществляются за счет средств республиканского бюджета. Глава 5. Реорганизация и упразднение Высшей аудиторской палаты 29. Реорганизация и упразднение Высшей аудиторской палаты осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Перечень организаций, находящихся в ведении Высшей аудиторской палаты: Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр исследований, анализа и оценки эффективности». УТВЕРЖДЕНЫ Указом Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года № 5 Изменения, которые вносятся в некоторые акты

Президента Республики Казахстан 1. В Указе Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 «О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан»: в приложении 1 к вышеназванному Указу: строку: « »; изложить в следующей редакции: « ». 2. В Указе Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 378 «О некоторых вопросах Управления Делами Президента Республики Казахстан»: в Положении об Управлении Делами Президента Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом: подпункт 1) пункта 15 изложить в следующей редакции: «1) материально-техническое обеспечение деятельности Президента Рес­публики Казахстан и членов его семьи, Премьер-Министра, председателей Палат Парламента, Государственного советника, Руководителя Админист­рации Президента, заместителей Премьер-Министра, членов Правительства, депутатов Парламента, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра, руководителей аппаратов Палат Парламента, сотрудников Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра, аппаратов Палат Парламента Республики Казахстан, а также иных государственных органов по согласованию с Президентом Республики Казахстан;»; подпункты 4) и 5) пункта 15 изложить в следующей редакции: «4) транспортное и медицинское обеспечение деятельности лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, а также председателей Конституционного Совета, Верховного Суда, Национального Банка, Центральной избирательной комиссии, Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, Генерального Прокурора, председателей Комитета национальной безопас­ности, Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, Управляющего Делами, акимов столицы, городов республиканского значения и областей, членов Конституционного Совета, Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, руководителя Аппарата Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, а также руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, по согласованию с Президентом Респуб­лики Казахстан (далее – обслуживаемые лица); 5) финансирование, организация материально-технического, медицинского обеспечения и обслуживания совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Президентом Республики Казахстан, Премьер-Министром, председателями Палат Парламента, Государственным советником Республики Казахстан, их информационная поддержка;». 3. В Указе Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года № 839 «Об образовании Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции»: в Положении о Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, утвержденном вышеназванным Указом: пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и иных членов Комиссии. Возглавляет Комиссию Государственный советник Респуб­лики Казахстан. Заместителем председателя Комиссии является помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан, секретарем – заведующий Отделом правоохранительной системы Совета Безопас­ности Республики Казахстан. В состав Комиссии входят по должности два заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики Казахстан, Председатель Комитета национальной безопас­ности Республики Казахстан, Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Министр внутренних дел Республики Казахстан, Министр юстиции Респуб­лики Казахстан, Министр финансов Республики Казахстан, по согласованию – председатели комитетов по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан, по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан. В состав Комиссии могут входить представители неправительственных организаций и иные лица.»; в составе Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, утвержденном вышеназванным Указом: строку «Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета» изложить в следующей редакции: «Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан». 4. В Указе Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года № 1509 «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан»: в составе Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан (по должности), утвержденном вышеназванным Указом: строку «Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета» изложить в следующей редакции: «Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан». 5. В Указе Президента Республики Казахстан от 12 октября 2006 года № 201 «Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан»: в приложении 1 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному названным Указом: пункт 19 изложить в следующей редакции: «19. Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан»; пункт 50 изложить в следующей редакции: «50. Заместители министров, вице-министры и заместители председателей государственных органов, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан»; в приложении 2 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному названным Указом: пункт 23 изложить в следующей редакции: «23. Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан»; пункт 54 изложить в следующей редакции: «54. Заместители министров, вице-министры и заместители председателей государственных органов, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан». 6. В Указе Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан»: в Положении об Администрации Президента Республики Казахстан, утверж­денном вышеназванным Указом: подпункт 1) пункта 32 изложить в следующей редакции: «1) давать поручения: заместителям Премьер-Министра Республики Казахстан; Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан; министерствам и иным центральным исполнительным органам; акимам областей, городов республиканского значения и столицы Республики; Верховному Суду, Генеральной прокуратуре, Комитету национальной безо­пасности, Агентству по противодействию коррупции (Антикоррупцион­ной службе) – по вопросам, не связанным соответственно с отправлением правосудия, осуществлением функций уголовного преследования, дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной деятельности; Департаменту по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарату Верховного Суда Республики Казахстан); Высшему Судебному Совету Республики Казахстан по вопросам, не связанным с отбором кандидатов на судейские должности; Национальному Банку, Высшей аудиторской палате Республики Казахстан, иным государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту;»; в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном выше­названным Указом: строку «Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета» изложить в следующей редакции: «Высшая аудиторская палата Республики Казахстан». 7. В Указе Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы»: в Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов рес­публиканского значения, столицы, утвержденной вышеназванным Указом: подпункты 3) и 4) пункта 10 изложить в следующей редакции: «3) уполномоченными на операционную оценку органами после процедуры обжалования заключений о результатах операционной оценки в Высшую аудиторскую палату Республики Казахстан; 4) Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан заключений по всем блокам операционной оценки в рабочий орган Комиссии по оценке эффек­тивности деятельности государственных органов (далее – Комиссия);»; пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. График проведения операционной оценки разрабатывается Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан и утверждается приказом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан не позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения операционной оценки.»; подпункт 3) пункта 13 изложить в следующей редакции: «3) Высшая аудиторская палата Республики Казахстан;»; пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Методологическую координацию деятельности уполномоченных на операционную оценку органов, за исключением Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Респуб­лики Казахстан, осуществляет Высшая аудиторская палата Республики Казахстан. Координацию работ по проведению ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы в части определения подходов к методологическому развитию системы оценки эффективности деятельности государственных органов, определения показателей их эффективности, а также обеспечения доступа к своевременным и достоверным данным национальной и ведомственной статистики осуществляет Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.»; пункт 19 изложить в следующей редакции: «19. По каждому блоку операционной оценки, указанному в пункте 18 настоящей Системы, уполномоченными на операционную оценку органами разрабатываются и утверждаются согласованные с Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан, а также рабочим органом Комиссии соответст­вующие методики, в которых определяются критерии и показатели операционной оценки.»; подпункт 1) пункта 24 изложить в следующей редакции: «1) Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан в части оценки эффективности государственных органов по достижению целей планов развития государственных органов, планов развития областей, городов респуб­ликанского значения, столицы;»; пункт 27 изложить в следующей редакции: «27. Разработка и утверждение методики по операционной оценке, по блоку достижения целей и ее методологическое сопровождение осуществляются Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан совместно с уполномоченным органом по исполнению бюджета.»; пункт 43 изложить в следующей редакции: «43. Разработка и утверждение методики определения государственных органов, отчетная информация которых подлежит перепроверке на основе системы управления рисками, осуществляются Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан.»; пункт 46 изложить в следующей редакции: «46. Согласно графику проведения операционной оценки уполномоченные на оценку органы представляют заключения о результатах оценки по соответствующим блокам в Высшую аудиторскую палату Республики Казахстан и оцениваемые государственные органы.»; пункты 48 и 49 изложить в следующей редакции: «48. Согласно графику проведения операционной оценки Высшая аудиторская палата Республики Казахстан вносит заключения по всем блокам операционной оценки деятельности оцениваемых государственных органов в рабочий орган Комиссии. 49. Формы заключений по соответствующим блокам операционной оценки определяются Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан по согласованию с рабочим органом Комиссии.»; пункт 52 изложить в следующей редакции: «52. По итогам операционной оценки Высшая аудиторская палата Респуб­лики Казахстан по согласованию с рабочим органом Комиссии обеспечивает опубликование результатов операционной оценки на интернет-портале операционной оценки деятельности государственных органов и сайте «www.bagalau.kz» с учетом обеспечения режима секретности, служебной и иной охраняемой законом тайны.»; пункт 64 изложить в следующей редакции: «64. Методологическое, аналитическое и организационное сопровождение оценки результативности осуществляет Высшая аудиторская палата Респуб­лики Казахстан с привлечением подведомственной организации по исследованиям, анализу и оценке эффективности. Координацию работ по проведению ежегодной оценки результативности в части определения подходов к методологическому развитию системы оценки результативности, определения показателей их эффективности, а также обеспечения доступа к своевременным и достоверным данным национальной и ведомственной статистики осуществляет Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.»; в Перечне центральных государственных органов, в отношении которых проводится оценка эффективности их деятельности, утвержденном вышеназванным Указом: после строки «Министерство юстиции Республики Казахстан» дополнить строкой следующего содержания: «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»; строку «Министерство образования и науки Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: «Министерство просвещения Республики Казахстан». 8. В Указе Президента Республики Казахстан от 12 августа 2010 года № 1037 «О вопросах подготовки информации о выполнении международных договоров Республики Казахстан и представления ее на рассмотрение Президента Респуб­лики Казахстан, а также согласования проектов решений международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, и их реализации, взаимодействия со специальными процедурами Совета Организации Объединенных Наций по правам человека и договорными органами по правам человека, подготовки международных мероприятий Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан, выполнения дос­тигнутых договоренностей, взаимодействия с международными судебными органами и осуществления координации международной деятельности государственных органов Республики Казахстан»: в приложении 3 к Правилам подготовки информации о выполнении международных договоров Республики Казахстан и представления ее на рассмотрение Президента Республики Казахстан, а также согласования проектов решений международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, и их реализации, взаимодействия со специальными процедурами Совета Организации Объединенных Наций по правам человека и договорными органами по правам человека, подготовки международных мероприятий Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан, выполнения достигнутых договоренностей, взаимодействия с международными судебными органами и осуществления координации международной деятельности государственных органов Республики Казахстан, утвержденным вышеназванным Указом: строку 20 изложить в следующей редакции: « ». 9. В Указе Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 года № 68 «Об утверждении Положения о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью»: в Положении о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, утвержденном вышеназванным Указом: пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Координационный совет состоит из постоянных членов и членов с временно делегированными полномочиями. Постоянные члены Координационного совета: Генеральный прокурор Республики Казахстан; Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; Председатель Высшей аудиторской палаты; Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы); Министр внутренних дел Республики Казахстан; Министр юстиции Республики Казахстан. Члены Координационного совета с временно делегированными полномочиями: Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Члены Координационного совета с временно делегированными полномо­чиями обладают правом голоса при принятии решений и участвуют в заседаниях в зависимости от характера рассматриваемого вопроса.». 10. В Указе Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 «О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований»: в перечне и описаниях ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подот­четных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Респуб­лики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, утвержденных вышеназванным Указом: в перечне ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований: в разделе «Медали:»: пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан: «Қаржы сақшысы» («На страже финансов»).»; в разделе «Нагрудные знаки:»: пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан: 1) «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласының құрметті қызметкері» («Почетный работник системы государственного аудита и финансового контроля»); 2) «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласының үздігі» («Отличник системы государственного аудита и финансового контроля»).»;

в разделе «Медаль Счетного комитета по контролю за исполнением респуб­ликанского бюджета»: заголовок изложить в следующей редакции: «Медаль Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан»; в разделе «Нагрудные знаки Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета»: заголовок изложить в следующей редакции: «Нагрудные знаки Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан»; в Правилах награждения ведомственными и иными, приравненными к ним, наградами (лишения ведомственных и иных, приравненных к ним, наград) некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подот­четных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Респуб­лики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, утвержденных вышеназванным Указом: пункт 29 изложить в следующей редакции: «29. Медалью «Қаржы сақшысы» награждаются работники Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, а также иные лица, проработавшие в системе государственного аудита и финансового контроля более 10 лет, за высокие достижения, способствующие укреплению роли высшего органа государственного аудита и финансового контроля, за активную деятельность в предупреждении, пресечении и (или) выявлении финансовых нарушений, за безупречную службу, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный вклад в результаты деятельности и повышение имиджа органа государственного аудита и финансового контроля.»; пункты 56 и 57 изложить в следующей редакции: «56. Нагрудным знаком «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласының құрметті қызметкері» награждаются работники Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, а также иные лица за продолжительную и безупречную службу в органах государственного аудита и финансового контроля не менее 10 лет. 57. Нагрудным знаком «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласының үздігі» награждаются работники Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, а также иные лица, имеющие стаж безупречной работы в органах государственного аудита и финансового контроля не менее 5 лет, в том числе в занимаемой должности не менее 1 года, за значительный вклад в развитие органа государственного аудита и финансового контроля, достижение успехов в развитии и внедрении новых форм, методов и способов реализации функций высшего органа государственного аудита и финансового контроля.». 11. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»: в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом: в главе 1. Политические государственные должности: строку «Председатель и члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета» изложить в следующей редакции: «Председатель и члены Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан»; в главе 2. Административные государственные должности: категорию 1 раздела «Корпус «А» изложить в следующей редакции: «Руководители аппаратов Конституционного Совета Республики Казах­стан, Управления делами Президента Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Агентства по защите и развитию конкуренции Респуб­лики Казахстан, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) Секретарь Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководитель Аппарата Руководители аппаратов центральных исполнительных органов, руководитель Национального центра по правам человека»; в разделе «Корпус «Б»: в группе категорий B: строку «Аппараты палат Парламента Республики Казахстан, Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан, Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан), аппарат Конституционного Совета Респуб­лики Казахстан, Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, Управление делами Президента Республики Казахстан, аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетный комитет по конт­ролю за исполнением республиканского бюджета, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Национальный центр по правам человека» изложить в следующей редакции: «Аппараты Палат Парламента Республики Казахстан, Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан, Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан), аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан, Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, Управление делами Президента Республики Казахстан, аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Национальный центр по правам человека»; в категории В-4: строку «Помощник, советник Управляющего делами Президента Респуб­лики Казахстан, председателей Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: «Помощник, советник Управляющего делами Президента Республики Казахстан, председателей Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупцион­ной службы), Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан». 12. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 151 «Об утверждении Специальных квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса «А»: в Специальных квалификационных требованиях к административным государственным должностям корпуса «А», утвержденных вышеназванным Указом: подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции: «1) руководители аппаратов Конституционного Совета Республики Казахстан, Управления делами Президента Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан); руководители аппаратов центральных исполнительных органов, руководитель Национального центра по правам человека;». 13. В Указе Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 167 «Об утверждении Общих стандартов государственного аудита и финансового контроля и признании утратившим силу Указа Президента Респуб­лики Казахстан от 7 апреля 2009 года № 788 «Об утверждении Стандартов государст­венного финансового контроля»: в Общих стандартах государственного аудита и финансового контроля, утвержденных вышеназванным Указом: пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. Органы государственного аудита и финансового контроля обеспечиваются необходимыми и достаточными трудовыми, финансовыми и материально-техническими ресурсами, управление которыми осуществляется ими самостоятельно в установленном законодательством порядке. Государственный контроль и надзор за финансовой деятельностью Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан осуществляются государственными органами с согласия или по поручению Президента Республики Казахстан.». 14. В Указе Президента Республики Казахстан от 4 июля 2016 года № 295 «Об утверждении перечня уполномоченных лиц, осуществляющих оценку деятельности политических государственных служащих»: в Перечне уполномоченных лиц, осуществляющих оценку деятельности политических государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом: строку: « » изложить в следующей редакции: « ». 15. В Указе Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 388 «Об утверждении Правил проведения предварительной оценки проекта респуб­ликанского бюджета по основным направлениям его расходов и внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Казахстан»: Правила проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов, утвержденные вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоя­щим изменениям, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан. 16. В Указе Президента Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 532 «Об утверждении Правил принесения присяги государственными служащими и депутатами Парламента Республики Казахстан»: в Правилах принесения присяги государственными служащими и депутатами Парламента Республики Казахстан, утвержденных вышеназванным Указом: пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Государственные служащие приносят присягу один раз, за исключением лиц, впервые назначаемых на государственные должности Премьер-Министра Республики Казахстан и иных членов Правительства Республики Казахстан; Государственного советника Республики Казахстан; Руководителя Админист­рации Президента Республики Казахстан, его заместителей; Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан; Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан; начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан; помощников, советников Президента Республики Казахстан; Председателя Высшего Судебного Совета Республики Казахстан; руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан; акимов областей, городов республиканского значения, столицы.»; абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: «Президент Республики Казахстан непосредственно принимает присягу Премьер-Министра Республики Казахстан, Государственного советника Рес­публики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, председателей Конституционного Совета Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Генерального Прокурора Республики Казахстан, председателей Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, министров иностранных дел Республики Казахстан, обороны Республики Казахстан, внутренних дел Республики Казахстан.». 17. В Указе Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2017 года № 590 «О рейтинге регионов и городов по легкости ведения бизнеса и присуж­дении специальной премии по его итогам»: в Правилах присуждения специальной премии по результатам рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса, утвержденных вышеназванным Указом: абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: «2. Организатором проведения рейтинга является Высшая аудиторская палата Республики Казахстан (далее – организатор).»; в Положении о Комиссии по подведению итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса, утвержденном вышеназванным Указом: подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции: «1) рассмотрение представляемых Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан (далее – организатор) материалов по результатам проведенного рейтинга, подведение итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса и определение победителей;»; в составе Комиссии по подведению итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса, утвержденном вышеназванным Указом: строку «Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением рес­публиканского бюджета» изложить в следующей редакции: «Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан». 18. В Указе Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»: в Карте стратегических показателей до 2025 года, утвержденной вышеназванным Указом: в главе «Направление 2 «Качество институтов»: строку: « » изложить в следующей редакции: « »; в примечании: строку «СК – Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: «ВАП – Высшая аудиторская палата Республики Казахстан». 19. В Указе Президента Республики Казахстан от 18 августа 2021 года № 639 «Об утверждении Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года»: в Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года, утвержденной вышеназванным Указом: в разделе 4 «Тенденции и видение развития местного самоуправления.»: подраздел «Усиление деятельности ревизионных комиссий» изложить в следующей редакции: «Усиление деятельности ревизионных комиссий Статус ревизионных комиссий как органов внешнего государственного аудита существенно повысился, а их полномочия и функции значительно расширились. В настоящее время ревизионные комиссии являются самостоя­тельными государственными органами, осуществляющими внешний государственный аудит и финансовый контроль исполнения местного бюджета. Для обеспечения финансовой самостоятельности в вопросе содержания ревизионных комиссий за счет средств местного бюджета предлагается применить отдельный порядок финансирования через постоянную комиссию маслихата по аналогии с порядком финансирования Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (далее – Высшая аудиторская палата) через профильные комитеты Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Наряду с этим, в целях повышения уровня квалификации членов ревизион­ных комиссий назначение членов ревизионных комиссий будет осуществляться по представлению председателя ревизионной комиссии маслихатом по согласованию с Высшей аудиторской палатой. Также для повышения оперативности органов государственного контроля государственным аудиторам необходимо предоставить доступ к информацион­ным системам других государственных органов. Для обеспечения прозрачности деятельности акима сельского округа ревизионные комиссии будут предоставлять Кенесу итоги аудиторской проверки с осуществлением выездных⁄онлайн-заседаний. По итогам аудиторских проверок будут проводиться отчетные встречи акима с населением, в том числе с участием председателя или членов ревизионных комиссий.»; в Плане действий по реализации Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года, утвержденном вышеназванным Указом: строку: « » изложить в следующей редакции: « »; в примечании: строку «СК – Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета» изложить в следующей редакции: «ВАП – Высшая аудиторская палата Республики Казахстан». 20. В Указе Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Респуб­лики Казахстан на 2022–2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан»: в Плане действий по реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы, утвержденном вышеназванным Указом: строку: « » изложить в следующей редакции: « »; в примечании: строку «СК – Счетный комитет по контролю за исполнением Республиканского бюджета Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: «ВАП – Высшая аудиторская палата Республики Казахстан». 21. В Указе Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года № 1005 «Об утверждении Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года»: в Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной вышеназванным Указом: в подразделе «5.4.3. Повышение эффективности и экономической отдачи бюджетных расходов»: главу «Совершенствование системы оценки деятельности государственных органов с синхронизацией сроков оценки с бюджетным планированием» изложить в следующей редакции: «Совершенствование системы оценки деятельности государственных органов с синхронизацией сроков оценки с бюджетным планированием В целях повышения эффективности деятельности государственных органов, качества бюджетного планирования, улучшения результативности и эффективности бюджетных средств необходимо улучшить применимость результатов оценки при принятии решений в бюджетном планировании с внедрением принципа планирования расходов бюджета от достигнутого результата. Результаты оценки бюджетных инвестиций, достижения стратегических целей и реализации бюджетных программ за прошлый год должны учитываться при разработке бюджета на плановый период. Для реализации этой задачи необходимо синхронизировать сроки формирования заключений по итогам оценки с процессами формирования бюджета и принятия решений по распределению ресурсов. Вместе с тем результаты оценки эффективности деятельности государственных органов, управления государственным имуществом, реализации бюджетных инвестиций должны быть доступными для гражданского общества и представительным органам. Результаты оценок, проводимых Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан и ревизионными комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы должны включаться в состав заключений к отчету об исполнении республиканского и местных бюджетов, представляемых в Парламент и маслихаты, а также размещены на интернет-ресурсах государст­венных органов. Вместе с тем результаты оценки реализации бюджетных инвестиций и проектов ГЧП, направленных на реализацию инфраструктурных проектов (строительство, реконструкция, модернизация), достижения целей планов развития во взаимосвязи с реализацией бюджетных программ и бюджетными средствами необходимо при формировании бюджета на 2025 год включать в состав годового аналитического отчета по расходам бюджета, представляемого в Парламент и маслихаты, с обязательным его размещением на интернет-ресурсах государственных органов. Результаты оценки эффективности управления государственным имущест­вом должны активно обсуждаться на заседаниях общественных советов, в Парламенте и маслихатах при обсуждении вопросов о выделении из бюджета средств субъектам квазигосударственного сектора и включаться в состав информации о республиканском и местном бюджетах. Оценка результатов должна содержать не только выводы, но и рекомендации по повышению результативности и эффективности бюджетных средств и активов государства, а также способствовать более эффективному распределению ресурсов государства.»; в Плане действий по реализации Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года: строку 3 изложить в следующей редакции: « »; Строки 20 и 21 изложить в следующей редакции: « »; строку 23 изложить в следующей редакции: