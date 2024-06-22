Укрепление сотрудничества обретает особую актуальность Статьи 22 июня 2024 г. 3:12 1 Самат Бейсембаев В Астане прошло четвертое совещание министров энергетики государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. фото пресс-службы министерства энергетики В своей приветственной речи глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что организация зарекомендовала себя в качестве авторитетного многостороннего объединения, обладая уникальными преимуществами для взаимодействия ее государств-членов. На долю государств ШОС приходится около трети мирового ВВП, 60% территории Евразии, 42% населения планеты и более 15% мировой торговли. – Энергетическая сфера является важным аспектом сотрудничества государств – членов ШОС, объединяя крупнейших производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов, – добавил он. Министр подчеркнул, что налаживание системного взаимодействия и укрепление энергетического сотрудничества обретают сегодня особую актуальность, и наряду с этим как никогда необходима координация работы ключевых участников мирового рынка, направленная на повышение уровня региональной энергетической безопасности, с учетом стремительного развития низкоуглеродной энергетики в контексте вопросов глобального изменения климата. Поэтому с целью придания необходимого импульса и усиления практического взаимодействия стран ШОС в энергетической сфере он предложил уделить особое внимание нескольким вопросам. Первый – привлечение инвестиций и мер государственной поддержки в ряд секторов – нефтегазовую промышленность, разведку и разработку месторождений, развитие новой нефте-, газотранспортной инфраструктуры, включая развитие рынка природного, сжиженного и углеводородного газа. – В Казахстане проводятся беспрецедентные реформы по улучшению инвестиционного климата. Например, была проведена реформа и внедрен механизм улучшенного модельного контракта, предоставляющего широкий перечень финансовых и регуляторных преференций. Мы приглашаем все заинтересованные стороны для реализации совместных проектов в этом направлении, – сказал глава ведомства. Также важным направлением является развитие низкоуглеродного трека и достижение углеродной нейтральности и поэтапного энергетического перехода. – Первостепенным мы считаем развитие передовых, низкоэмиссионных технологий, мобилизацию «зеленого» финансирования и развитие кадрового потенциала в интересах повышения благосостояния граждан и обеспечения устойчивого развития стран ШОС. Казахстан в свою очередь заинтересован в развитии возобновляемой, атомной и водородной энергетики, переходе угольных станций на газ, – отметил министр. Немаловажным аспектом спикер назвал развитие научно-технического потенциала стран ШОС, включая подготовку и повышение квалификации специалистов энергетической отрасли. – С целью усиления научно-технического и технологического сотрудничества необходимо привлечь к работе мозговые центры и научно-исследовательские учреждения государств – членов ШОС, осуществить совместные исследования в области развития перспективных направлений, разработать программы подготовки и повышения квалификации специалистов энергетической отрасли, в том числе в рамках академических обменов, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев. В ходе встречи главы ведомств рассмотрели и одобрили «Стратегию развития энергетического сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года», предложенную к разработке по инициативе Президента Республики Казахстан в рамках заседания Совета глав государств – членов ШОС 15–16 сентября 2022 года в Самарканде. В утвержденной стратегии страны достигли единого мнения о необходимости ведения сбалансированного подхода, развития как традиционной, так и возобновляемой энергетики в соответствии с национальными условиями стран ШОС. – Документ получился комплексным, амбициозным, учитывающим интересы всех сторон и охватывающим большой спектр передовых направлений развития энергетической отрасли стран ШОС, – отметил глава Минэнерго РК. Подписать стратегию планируется в рамках Саммита глав государств – членов ШОС, который пройдет в Астане в июле. – Данный документ содержит несколько базовых стратегических направлений. Первое – обеспечение энергетической безопасности. Речь идет о масштабных инвестиционных проектах в области генерации электроэнергии, возобновляемых источников, о развитии электрических сетей, транзитов, перетоков, взаимном резервировании. Также речь идет об инвестициях в развитие и добычу энергетических ресурсов, в том числе в добычу углеводородного сырья, – озвучил Алмасадам Саткалиев. По его словам, развитие будет проходить не только на уровне государств – членов организации, но и на уровне двухстороннего сотрудничества. – В частности, рассматривается один из проектов интеграции электрических сетей стран-участниц. Мы предварительно договорились о создании соответствующей рабочей группы как пилотного проекта в рамках реализации данной стратегии. Второй блок вопросов связан с «зеленой» повесткой – низкоуглеродным развитием как основным трендом развития энергетики стран-участниц – при обязательном сохранении или даже укреплении традиционных источников электроэнергии, – дополнил он. В ходе мероприятия министры обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития глобальной и региональной энергетической повестки, обсудили развитие энергетической отрасли, в частности, возможности привлечения инвестиций и финансирования для осуществления проектов и программ в данной области. #Астана #ШОС #заседание #энергетика