Укрепление сотрудничества обретает особую актуальность

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Самат Бейсембаев

В Астане прошло четвертое совещание министров энергетики государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

фото пресс-службы министерства энергетики

В своей приветственной речи глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что организация зарекомендовала себя в качестве авторитетного многостороннего объединения, обладая уникальными преимуществами для взаимодействия ее государств-членов.

На долю государств ШОС приходится около трети мирового ВВП, 60% территории Евразии, 42% населения планеты и более 15% мировой торговли.

– Энергетическая сфера является важным аспектом сотрудничества государств – членов ШОС, объединяя крупнейших производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов, – добавил он.

Министр подчеркнул, что налаживание системного взаимодействия и укрепление энергетического сотрудничества обретают сегодня особую актуальность, и наряду с этим как никогда необходима координация работы ключевых участников мирового рынка, направленная на повышение уровня региональной энергетической безопасности, с учетом стремительного развития низкоуглеродной энергетики в контексте вопросов глобального изменения климата.

Поэтому с целью придания необходимого импульса и усиления практического взаимодействия стран ШОС в энергетической сфере он предложил уделить особое внимание нескольким вопросам.

Первый – привлечение инвестиций и мер государственной поддержки в ряд секторов – нефтегазовую промышленность, разведку и разработку мес­торождений, развитие новой нефте-, газотранспортной инфраструктуры, включая развитие рынка природного, сжиженного и углеводородного газа.

– В Казахстане проводятся беспрецедентные реформы по улучшению инвестиционного климата. Например, была проведена реформа и внедрен механизм улучшенного модельного контракта, предоставляющего широкий перечень финансовых и регуляторных преференций. Мы приглашаем все заинтересованные стороны для реализации совместных проектов в этом направлении, – сказал глава ведомства.

Также важным направлением яв­ляется развитие низкоуглеродного трека и достижение углеродной нейтральности и поэтапного энергетичес­кого перехода.

– Первостепенным мы считаем развитие передовых, низкоэмиссионных технологий, мобилизацию «зеленого» финансирования и развитие кадрового потенциала в интересах повышения благосостояния граждан и обеспечения устойчивого развития стран ШОС. Казахстан в свою очередь заинтересован в развитии возобновляемой, атомной и водородной энергетики, переходе угольных станций на газ, – отметил министр.

Немаловажным аспектом спикер назвал развитие научно-технического потенциала стран ШОС, включая подготовку и повышение квалификации специалистов энергетической отрасли.

– С целью усиления научно-технического и технологического сотрудничества необходимо привлечь к работе мозговые центры и научно-исследовательские учреждения государств – членов ШОС, осуществить совместные исследования в области развития перс­пективных направлений, разработать программы подготовки и повышения квалификации специалистов энергетической отрасли, в том числе в рамках академических обменов, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

В ходе встречи главы ведомств рассмотрели и одобрили «Стратегию развития энергетического сотрудни­чества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года», предложенную к разработке по инициативе Президента Респуб­лики Казахстан в рамках заседания Совета глав государств – членов ШОС 15–16 сентября 2022 года в Самарканде.

В утвержденной стратегии страны достигли единого мнения о необходимости ведения сбалансированного подхода, развития как традиционной, так и возобновляемой энергетики в соответствии с национальными условиями стран ШОС.

– Документ получился комплекс­ным, амбициозным, учитывающим интересы всех сторон и охватывающим большой спектр передовых направлений развития энергетической отрасли стран ШОС, – отметил глава Минэнерго РК.

Подписать стратегию планируется­ в рамках Саммита глав государств – членов ШОС, который пройдет в Астане в июле.

– Данный документ содержит несколько базовых стратегических направлений. Первое – обеспечение энергетической безопасности. Речь идет о масштабных инвестиционных проектах в области генерации элект­роэнергии, возобновляемых источников, о развитии электрических сетей, транзитов, перетоков, взаимном резервировании. Также речь идет об инвестициях в развитие и добычу энергетических ресурсов, в том числе в добычу углеводородного сырья, – озвучил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, развитие будет проходить не только на уровне государств – членов организации, но и на уровне двухстороннего сотрудничества.

– В частности, рассматривается один из проектов интеграции электричес­ких сетей стран-участниц. Мы предварительно договорились о создании соответствующей рабочей группы как пилотного проекта в рамках реа­лизации данной стратегии. Второй блок вопросов связан с «зеленой» повесткой – низкоуглеродным развитием как основным трендом развития энергетики стран-участниц – при обязательном сохранении или даже укреплении традиционных источников электроэнергии, – дополнил он.

В ходе мероприятия министры обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития глобальной и региональной энергетической повестки, обсудили развитие энергетической отрасли, в частности, возможности привлечения инвестиций и финансирования для осуществления проектов и программ в данной области.

#Астана #ШОС #заседание #энергетика

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