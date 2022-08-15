Ультиматумом проблемы не решить

Глава облздрава Мангистау призвал сотрудников скорой помощи проявить терпение.

В среду, 10 августа, сотрудники жанаозенской станции скорой помощи выступили с видео­обращением, в котором заявили, что если их заработные платы не будут повышены, то с 15 августа они прекратят работу. В свою очередь в ответе, размещенном в социальной сети TikTok, глава управления здравоохранения Мангистауской области напомнил недовольным о том, что они в первую очередь врачи и их призвание – спасать человечес­кие жизни.

«Нельзя прекращать работу службы и оставлять в трудном положении людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Работа, которую вы выполняе­те, это большая ответственность за здоровье пациентов. Поэтому прошу вас проявить терпение. В настоящее время мы проводим консультации со всеми уполномоченными органами, чтобы найти оптимальное решение проблемы», – отметил руководитель управления здравоохранения Мангистаус­кой области Аманбек Жумиров.

Главный медик региона сообщил, что ультимативные действия не могут привести ни к чему хорошему. Кроме того, он напомнил: размеры заработных плат бюджетников едины по всей стране и вопрос не может быть решен в одночасье.