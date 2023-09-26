Улыбнитесь, дети, птичке Проблемная зона 26 сентября 2023 г. 0:00 0 Наталья Денисова В детских садах Кызылординской области утром на входе воспитатели делают фото каждого ребенка. рисунок Николая Веревочкина Детям это не нравится, родители таким мероприятием, которое его организаторы называют «видеофиксацией посещаемости», возмущены. Зачем это нужно? А началось все с того, что в прошлом году в результате мониторинга деятельности детских садов региона были выявлены приписки. В буквальном смысле слова частные детсады в свои ряды записывали детей, которые никогда дошкольное учреждение не посещали, или не отмечали, что воспитанники, скажем, по болезни или по причине отпуска родителей отсутствовали несколько недель. К слову, частных детских садов в Кызылординской области в два раза больше, чем государственных, и практически все они получают господдержку в виде зарегулированных подушевых субсидий, то есть исходя из числа воспитанников. Ну а когда деньги стоят на кону, и деньги немаленькие, некоторые бизнесмены от образования готовы были пойти на приписки, чтобы получать из госказны не тысячи, а миллионы. В итоге в июне текущего года акиматом области было организовано совещание касательно целевого использования бюджетных средств в организациях дошкольного образования и предупреждения коррупционных рисков. На нем был озвучен результат мониторинга в детсадах и поднят вопрос учета в них детей. После этого протокольным решением во всех детских садах в июле-августе была внедрена система фейсконтроля. Проект, как было оговорено, внедряется в пилотном режиме, и еще должен показать свою эффективность. На деле же это крайне неудобная информационная система, разработанная одним из казахстанских товариществ, подвизавшимся на ниве информационных технологий. Чтобы этот самый электронный фейсконтроль работал, для начала нужно каждое утро фотографировать всех воспитанников, пришедших в детсад, загружать снимки в систему, которая затем данные и обработает. Обыватели называют утреннюю фотосессию в дошкольных учреждениях «дурдомом «Ромашка», ибо отнюдь не всем детям хочется фотографироваться, а некоторые просто боятся это делать. И представьте себе воспитателя, который должен принять и осмотреть каждого ребенка, поздороваться с родителем, а вместо этого он держит в руках телефон, на камеру которого ему необходимо в нужном ракурсе зафиксировать лица малышей. И вправду ералаш. В проблему бизнесменов – а, напомним, в Кызылординской области более 450 частных детсадов – вмешалась региональная палата предпринимателей. И на своей площадке организовала встречу тех, кто эту систему пожелал внедрить в дошкольных учреждениях, и тех, кто делает это на практике. – На встречу, которая проходила на нашей площадке, были приглашены и представители разработчиков проекта – ТОО «Jsoft», но, к сожалению, они не пришли и не участвовали в разговоре о проблемах, не услышали отзывов, которыми поделились владельцы детских садов, – рассказали в Палате предпринимателей Кызылординской области. Салтанат Балжанова, владелица частного детсада, сообщила: чтобы не отвлекать воспитателей от основных обязанностей, ежедневную видеофиксацию ведет сама. – Проект до внедрения требует совершенствования, – уверена она. – Во-первых, чтобы провести каждого ребенка через систему фейсконтроля, необходимо сфотографировать каждого. Некоторые дети не хотят, плачут и противятся. У меня были случаи, когда один ребенок ударился головой при этом, а другой обмочился. Недавно предложенное нам мобильное приложение было обновлено. С этого момента с андроида я не могу зайти в приложение, теперь для этого нужен айфон. Как это понимать?! Во-вторых, мы просим, чтобы поручения областного, городского управлений образования давали в виде конкретных документов. Мы бы внесли их положения в договор, который подписываем с родителями, принимая детей в детсад. Сейчас же некоторые из них возмущаются. Председатель Казахстанской ассоциации непрерывного образования Лейла Куленова сообщила, что, если фейсконтроль мешает работе детского сада, создает неудобства для детей, следует искать другие пути решения. – Можно же внедрить иные виды контроля, показывающие конкретное посещение детьми детского сада, – сказала она. – Да, мы видим, что без этого нельзя. Но нужно искать альтернативу данному способу. Какой бы вид контроля ни внедрялся, он не должен причинять вреда учебно-воспитательному процессу детского сада. Даже у нас, взрослых, вызывают дискомфорт запросы face id – «посмотрите направо, налево»… Это не может не влиять на настроение ребенка, который и так не выспался с утра. И это мешает нормальной работе воспитателей. Представитель областного управления образования Зарипа Матжанова сообщила, что 95% детских садов региона все же работают в рамках пилотного проекта, а методист городского отдела образования Жанат Сарсенбай отметила, что 249 детсадов областного центра полностью внедрили этот проект. А куда деваться хозяевам детсадов, если им попросту навязали такое «мероприятие»? По плану областного управления образования, с сентября система фейсконтроля обязательна во всех детсадах региона. Но зачем нужна именно такая? Может, все же подыскать альтернативный метод учета посещаемости? #дети #Кызылординская область #посещение #детский сад #фейсконтроль #фотофиксация