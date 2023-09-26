Улыбнитесь, дети, птичке

Детям это не нравится, родители таким мероприятием, которое его организаторы называют «видеофиксацией посещаемости», возмущены. Зачем это нужно?

А началось все с того, что в прошлом году в результате мониторинга деятельности детских садов региона были выявлены приписки. В буквальном смысле слова частные детсады в свои ряды записывали детей, которые никогда дошкольное учреждение не посещали, или не отмечали, что воспитанники, скажем, по болезни или по причине отпус­ка родителей отсутствовали несколько недель.

К слову, частных детских садов в Кызылординской области в два раза больше, чем государственных, и практически все они получают господдержку в виде зарегулированных по­душевых субсидий, то есть исходя из чис­ла воспитанников. Ну а когда деньги стоят на кону, и деньги немаленькие, некоторые бизнесмены от образования готовы были пойти на приписки, чтобы получать из госказны не тысячи, а миллионы.

В итоге в июне текущего года акиматом области было организовано совещание касательно целевого использования бюджетных средств в организациях дошкольного образования и пред­упреждения коррупцион­ных рисков. На нем был озвучен результат мониторинга в детсадах и поднят вопрос учета в них детей. После этого протокольным решением во всех детских садах в июле-августе была внед­рена система фейс­контроля.

Проект, как было оговорено, внедряется в пилотном режиме, и еще должен показать свою эффективность. На деле же это крайне неудобная информацион­ная система, разработанная одним из казахстанских товариществ, подвизавшимся на ниве информационных технологий. Чтобы этот самый электронный фейсконтроль работал, для начала нужно каждое утро фото­графировать всех воспитанников, пришедших в детсад, загружать снимки в систему, которая затем данные и обработает.

Обыватели называют утреннюю фотосессию в дошкольных учреждениях «дурдомом «Ромашка», ибо отнюдь не всем детям хочется фотографироваться, а некоторые просто боятся это делать. И представьте себе воспитателя, который должен принять и осмотреть каждого ребенка, поздороваться с родителем, а вместо этого он держит в руках телефон, на камеру которого ему необходимо в нужном ракурсе зафиксировать лица малышей. И вправду ералаш.

В проблему бизнесменов – а, напомним, в Кызылординской области более 450 частных детсадов – вмешалась региональная палата предпринимателей. И на своей площадке организовала встречу тех, кто эту систему пожелал внедрить в дошкольных учреждениях, и тех, кто делает это на практике.

– На встречу, которая проходила на нашей площадке, были приглашены и представители разработчиков проекта – ТОО «Jsoft», но, к сожалению, они не пришли и не участвовали в разговоре о проблемах, не услышали отзывов, которыми поделились владельцы детских садов, – рассказали в Палате предпринимателей Кызылординской области.

Салтанат Балжанова, владелица частного детсада, сообщила: чтобы не отвлекать воспитателей от основных обязанностей, ежедневную видеофиксацию ведет сама.

– Проект до внедрения требует совершенствования, – уверена она. – Во-первых, чтобы провести каждого ребенка через систему фейсконтроля, необходимо сфотографировать каждого. Некоторые дети не хотят, плачут и противятся. У меня были случаи, когда один ребенок ударился головой при этом, а другой обмочился. Недавно предложенное нам мобильное приложение было обновлено. С этого момента с андроида я не могу зайти в приложение, теперь для этого нужен айфон. Как это понимать?! Во-вторых, мы просим, чтобы поручения областного, городского управлений образования давали в виде конкретных документов. Мы бы внесли их положения в договор, который подписываем с родителями, принимая детей в детсад. Сейчас же некоторые из них возмущаются.

Председатель Казахстанской ассоциации непрерывного образования Лейла Куленова сообщила, что, если фейсконтроль мешает работе детского сада, создает неудобства для детей, следует искать другие пути решения.

– Можно же внедрить иные виды контроля, показывающие конкретное посещение детьми детского сада, – сказала она. – Да, мы видим, что без этого нельзя. Но нужно искать альтернативу данному способу. Какой бы вид контроля ни внедрялся, он не должен причинять вреда учебно-воспитательному процессу детского сада. Даже у нас, взрос­лых, вызывают дискомфорт запросы face id – «посмотрите направо, налево»… Это не может не влиять на настроение ребенка, который и так не выспался с утра. И это мешает нормальной работе воспитателей.

Представитель областного управления образования Зарипа Матжанова сообщила, что 95% детских садов региона все же работают в рамках пилотного проекта, а методист городского отдела образования Жанат Сарсенбай отметила, что 249 детсадов областного центра полностью внедрили этот проект.

А куда деваться хозяевам детсадов, если им попросту навязали такое «мероприятие»?

По плану областного управления образования, с сентября сис­тема фейсконтроля обязательна во всех детсадах региона. Но зачем нужна именно такая? Может, все же подыскать альтернативный метод учета посещаемости?